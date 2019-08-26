Новейший Mercedes-AMG GLE 63 Coupe попал в объективы шпионов на Нюрбургринге

Спортивная версия кроссовера традиционно отличается от станадртного варианта внешне, что хорошо заметно по шпионским фото, опубликованным изданием autocar.co.uk. Речь идет о другом обвесе, расширенных колесных арках, уменьшенном клиренсе, а также о колесах большего диаметра.

По предварительным данным, Mercedes-AMG GLE 63 Coupe заряжен 4-литровым бензиновым мотором V8 с двойным турбонаддувом мощностью около 600 л. с., который работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Конечно, в наличии и система полного привода.

На российский рынок новинка поступит приблизительно тогда же, когда дебютируют обычные модификации купеобразного кроссовера, а это случится не раньше весны следующего года.