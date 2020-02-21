В России объявили отзыв автомобилей Subaru из-за проблем с мотором

Причиной сервисной кампании с участием 616 Subaru Forester, стал возможный брак клапана системы вентиляции картера, допускающий попадание моторного масла в цилиндры. Неприятность может привести в лучшем случае к сизому дыму из выхлопной трубы, в худшем — к резкой потере мощности движка.

Для решения вопроса необходимо заменить некондиционную деталь на новую. В ближайшее время представители бренда оповестят всех владельцев бракованных авто о возможной проблеме, если, конечно, паркетник не успел сменить хозяина, и пригласят на ремонт. Все запчасти и работы, связанные с отзывной акцией, производитель предоставит бесплатно.

Можно и более оперативно понять, какой конкретно машине требуется внеплановое обслуживание: на сайте Росстандарта в раздел «Сервисы» имеется база данных с системой поиска, где по VIN можно найти все сервисные мероприятия, под которые попадало авто. Если таковые найдутся, нужно самостоятельно связаться с дилером и записаться на прием.

Кстати, Subaru Forester, вместе с Impreza и XV, как сообщал портал «АвтоВзгляд», осенью прошлого года уже попадал под отзыв: заводские специалисты обнаружили ошибки в программном обеспечении блока управления мотором, что грозило коротким замыканием.