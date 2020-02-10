Почему не нужно переплачивать десятки тысяч рублей комиссии при покупке авто у дилера

Как происходит процесс купли-продажи новой машины в подавляющем числе автосалонов? Покупатель договаривается с менеджером о марке-модели своего будущего транспортного средства, о комплектации, опциях и цене. А затем высокие договаривающиеся стороны переходят к неизбежным бумажным формальностям — подписанию договора купли-продажи. И вот на этом этапе чаще всего выясняется, что гражданин должен заплатить за машину чуть больше оговоренной суммы — чаще всего на 2%.

За что? «А за обслуживание: за оформление договора и все такое», — любезно разъясняет менеджер. Кое-где сотрудники дилерского центра более откровенны и поясняют, что именно такой процент от любой суммы покупки забирает себе банк, обслуживающий их организацию. И она якобы вынуждена перекладывать эту комиссию на плечи (а вернее — на кошелек) клиента.

Процент, вроде как, не очень большой. Но если учесть, что средняя розничная цена новой машины на российском рынке составляет 1,6 млн. рублей, то банку каждая подобная покупка приносит около 32 000 рублей. Этот факт особенно неприятно осознавать, если мысленно представить, сколько всяких полезных опций можно дозаказать в свою новенькую машину на эту сумму! Праведное возмущение полыхнет еще сильнее, если включить здравый смысл и вспомнить, что при покупке хлеба с молоком или мобильного телефона, торговая организация почему-то не просит с вас дополнительные 2%.