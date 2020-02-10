Почему не нужно переплачивать десятки тысяч рублей комиссии при покупке авто у дилера

Как происходит процесс купли-продажи новой машины в подавляющем числе автосалонов? Покупатель договаривается с менеджером о марке-модели своего будущего транспортного средства, о комплектации, опциях и цене. А затем высокие договаривающиеся стороны переходят к неизбежным бумажным формальностям — подписанию договора купли-продажи. И вот на этом этапе чаще всего выясняется, что гражданин должен заплатить за машину чуть больше оговоренной суммы — чаще всего на 2%.
За что? «А за обслуживание: за оформление договора и все такое», — любезно разъясняет менеджер. Кое-где сотрудники дилерского центра более откровенны и поясняют, что именно такой процент от любой суммы покупки забирает себе банк, обслуживающий их организацию. И она якобы вынуждена перекладывать эту комиссию на плечи (а вернее — на кошелек) клиента.
Процент, вроде как, не очень большой. Но если учесть, что средняя розничная цена новой машины на российском рынке составляет 1,6 млн. рублей, то банку каждая подобная покупка приносит около 32 000 рублей. Этот факт особенно неприятно осознавать, если мысленно представить, сколько всяких полезных опций можно дозаказать в свою новенькую машину на эту сумму! Праведное возмущение полыхнет еще сильнее, если включить здравый смысл и вспомнить, что при покупке хлеба с молоком или мобильного телефона, торговая организация почему-то не просит с вас дополнительные 2%.
Продавец просто учитывает их в своем розничном ценнике, а вы, как клиент соглашаетесь с нею и покупаете, либо проходите мимо. С точки зрения Закона РФ «О защите прав потребителя», что батон хлеба, что смартфон, что машина — просто товар с установленной продавцом ценой, не более того.
Но, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, в его структуру такие жалобы не поступали. По его мнению, покупатель оказывается в «психологической ловушке»: он потратил время и силы на выбор машины, оговорил все условия сделки и уже перед подписью бумаг узнает, что помимо оговоренной суммы, должен заплатить несколько десятков
тысяч рублей.
Возмущению предела нет, но человек измотан — и безропотно на откровенный финальный «развод» соглашается и платит. Хотя по сути, повторимся, навязывание дополнительных комиссий при покупке машин в автосалоне является одной из форм обсчета покупателя, поскольку оговоренная цена за автомобиль не является окончательной. Ключевой вопрос — если у человека выбор при оплате товара? То есть предоставляется ли возможность заплатить иным способом, например, через свой банк, где у покупателя открыт счет, или через другой банк?
– Если банк, заключивший договор с дилером на особых условиях, не разрешает покупателю оплатить деньги за товар иным способом, а требует за прием средств двухпроцентную комиссию, то можно смело говорить о нарушении закона о «Защите прав потребителя», — уверен Дмитрий Янин. По его словам, в этом случае нужно жаловаться в территориальный орган Роспотребнадзора, который однозначно встанет на сторону гражданина.
При этом, как правило, дилер, узнав о вашем стойком отказе переплачивать и горячем желании пожаловаться на него в упомянутую структуру, немедленно идет на попятную и принимает деньги без комиссии.
Однако, увы, защищать свои права и кровно заработанную копеечку россияне не спешат. Как отметили в пресс-службе Банка России, «системных жалоб по такой проблеме в Центробанк не поступало, тарифная политика банками определяется самостоятельно. В данном случае вопросы следует задавать не банкам, а продавцу, поскольку он договаривается с покупателем о способах оплаты».
– В договорах купли-продажи обычно прописываются как способы, так и сроки оплаты, а также присутствуют реквизиты счета продавца, на которые покупатель должен перечислить средства. Если реквизиты не указаны, рекомендуем попросить продавца их предоставить (например, возможно выставление счета на оплату по договору). Если покупатель не согласен с размерами комиссий, установленных конкретным банком, он имеет полное право выбрать иной способ перечисления средств продавцу, или иной банк для проведения операции. Если продавец каким-либо образом ограничивает покупателя в возможности внесения оплаты, то в таком случае следует обращаться в Роспотребнадзор, — добавили в пресс-службе Банка России.
Понятно, что в современных российских условиях, когда продажи машин падают, автоторговцы выискивают любые способы на чем-нибудь сэкономить, пусть даже и за счет фактического обмана покупателей. Непонятно другое: почему массово обманываемые вышеописанным «двухпроцентным» образом автомобилисты молчат? А ведь положительное решение по каждой их них — практически беспроигрышная возможность вернуть в свой карман несколько десятков тысяч рублей. Поразительная щедрость!..