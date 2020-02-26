Первое знакомство с обновленным Mitsubishi Outlander

Встречайте новые кресла переднего и заднего рядов, поясничный упор сиденья водителя, новую магнитолу в коллаборации с «Яндексом». Но главная изюминка «двадцатого» модельного года — под капотом.

Тихо и почти буднично компания Mitsubishi представила очередной рестайлинг своего главного флагмана на российском рынке — кроссовера Outlander. Несмотря на почтенный возраст, а третье поколение бодрствует на конвейере уже восемь лет, машина по-прежнему находит отклик в сердцах и умах покупателей. Даже в кошмарном для всех автопроизводителей 2019 году было реализовано около 24 000 машин.

Одним из секретов стабильного спроса является непрерывная работа над улучшением машины: просили третий ряд сидений — получили третий ряд, хотели улучшенную шумоизоляцию — доработали, требовали перенастроить подвеску — настроили. В таком духе можно продолжать бесконечно, когда предметом разговора является Mitsubishi Outlander.