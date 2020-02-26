Первое знакомство с обновленным Mitsubishi Outlander

Встречайте новые кресла переднего и заднего рядов, поясничный упор сиденья водителя, новую магнитолу в коллаборации с «Яндексом». Но главная изюминка «двадцатого» модельного года — под капотом.
Тихо и почти буднично компания Mitsubishi представила очередной рестайлинг своего главного флагмана на российском рынке — кроссовера Outlander. Несмотря на почтенный возраст, а третье поколение бодрствует на конвейере уже восемь лет, машина по-прежнему находит отклик в сердцах и умах покупателей. Даже в кошмарном для всех автопроизводителей 2019 году было реализовано около 24 000 машин.
Одним из секретов стабильного спроса является непрерывная работа над улучшением машины: просили третий ряд сидений — получили третий ряд, хотели улучшенную шумоизоляцию — доработали, требовали перенастроить подвеску — настроили. В таком духе можно продолжать бесконечно, когда предметом разговора является Mitsubishi Outlander.
Рестайлинг 2020 модельного года из общего вектора не выделился: старые кресла, которые нравились далеко не всем доработали, значительно переформатировав профиль, и добавили поясничный упор водительскому. Старые кнопки климат-контроля ушли в прошлое, а на их месте появились долгожданные «крутилки». Самое заметное обновление — свежее головное устройство, созданное в партнерстве с «Яндекс», которое по умолчанию оснащено всеми сервисами главной отечественной IT-компании. Разве что еду не заказывает — все остальное доступно. Такая мультимедиа появится и на обновленном Outlander, и на Pajero Sport.
Интересно, что «Яндекс.Авто» станет опцией самых распространенных, средних по цене комплектаций и на стоимость машины никак не повлияет. А вот топовые конфигурации оснастят полностью новой 8,1-дюймовой мультимедийной «головой», которая позволяет водителю менять множество настроек, вплоть до изменения качества и цветов картинки с камер кругового обзора, и смотреть видео с флеш-накопителя, когда селектор коробки передач переведен в положение «Р».
Главная же новость — глубоко позитивная и давно желанная для всех поклонников кроссовера Mitsu — взгляду не видна. Одна только наклейка S-AWC на заднем стекле двухлитровой машины вызывает удивление. Перепутали? Нет, ошибка не закралась: теперь все полноприводные Mitsubishi Outlander будут оснащаться фирменной системой полного привода, которая ведет свою родословную от Lancer Evolution.
Super All Wheel Control помогает водителю в сложных виражах и при резких маневрах, подтормаживая внутреннее колесо и добавляя крутящего момента на внешнее, заталкивая машину в створ поворота. Ранее такая опция была доступна только на самых дорогих трехлитровых Outlander с индексом GT. Теперь же система полного привода S-AWC будет по умолчанию стоять даже на двухлитровом «Аутлендере» при условии наличия полного привода.
Получив в свое распоряжение новую систему полного привода, двух- и 2,4 литровый Mitsubishi Outlander становится одним из самых интересных и привлекательных авто в своем классе. Особенно, если будущий обладатель выбирает надежный и технологически безопасный автомобиль на каждый день, придерживая в уме все «радости» отечественной дороги, помноженные на зиму, весну и осень. А порой — и лето.
Сервисы «Яндекса» появились и у внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, а цена при этом не изменилась.
Дату появления нового, четвертого по счету поколения Mitsubishi Outlander пока держат в строгом секрете, но тестовые экземпляры в камуфляже уже были замечены и в Старом, и в Новом свете. Правда, раньше осени каких-то подробностей ждать не стоит.