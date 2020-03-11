Названы цены на обновленный Hyundai Creta для России

Посвежевший Hyundai Creta, предложенный в пяти комплектациях, получил новые бамперы и решетку радиатора. Последняя поменяла горизонтальные полоски «гриля» на сетчатый рисунок. Кроме того, появилась возможность заказать кроссовер в двухцветном исполнении.
Напомним, что «Крета» осталась с хорошо знакомыми бензиновыми моторами — 1,6-литровым мощностью 123 л. с. и 149-сильным объемом 2 л — на выбор. Движки агрегатированы с шестиступенчатой МКП либо с «автоматом» с аналогичным числом скоростей. Привод — передний или полный.
В салоне тоже имеются обновки. Так, в топовой версии мультимедийка получила семидюймовый монитор, интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также онлайн сервисы Яндекс.Авто. В комплекте к этим наворотам идет еще и кожаная отделка.
Итак, рестайлинговый Hyundai Creta в базе оценивается в 975 000 рублей. Напомним, прайс на дореформенный паркетник стартует от 972 000 рублей. Так что разница получилась не очень значительная — 3000 «деревянных».
Напомним, в конце февраля обновился другой «бюджетник» марки — седан Hyundai Solaris. Автомобиль, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», обзавелся новыми бамперами, фальшрадиаторной решеткой и оптикой.