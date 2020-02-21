Hyundai и KIA придумали «умную» систему переключения передач

Ребята из Страны утренней свежести представили первую предиктивную систему переключения передач, назвав ее Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift. Совместное детище KIA и Hyundai будет использоваться на будущих моделях марок, что, понятно, не сделает их дешевле.

Новейшая система в режиме реального времени использует данные камер и радара, обеспечивающих работу адаптивного круиз-контроля. То есть новая коробка передач «видит» дорожные знаки и разметку, а также «знает» скорость и расстояние до впереди идущего авто.

Кроме того, система использует информацию, прописанную в навигационных картах: спуски, подъемы и углы поворотов. А идеальные сценарии переключения просчитывает искусственный интеллект.

Благодаря богатому спектру данных о транспортной обстановке ICT Connected Shift сама определяет, какую передачу «воткнуть», а также когда лучше двигаться накатом, когда переключиться в спортивный режим или притормозить.