Hyundai и KIA придумали «умную» систему переключения передач

Ребята из Страны утренней свежести представили первую предиктивную систему переключения передач, назвав ее Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift. Совместное детище KIA и Hyundai будет использоваться на будущих моделях марок, что, понятно, не сделает их дешевле.
Новейшая система в режиме реального времени использует данные камер и радара, обеспечивающих работу адаптивного круиз-контроля. То есть новая коробка передач «видит» дорожные знаки и разметку, а также «знает» скорость и расстояние до впереди идущего авто.
Кроме того, система использует информацию, прописанную в навигационных картах: спуски, подъемы и углы поворотов. А идеальные сценарии переключения просчитывает искусственный интеллект.
Благодаря богатому спектру данных о транспортной обстановке ICT Connected Shift сама определяет, какую передачу «воткнуть», а также когда лучше двигаться накатом, когда переключиться в спортивный режим или притормозить.
Результаты тестов показали, что такая коробка передач позволяет на 43% сократить количество переключений и на 11% — частоту использования тормозов. То есть разработка увеличивает ресурс самой коробки и тормозной системы, а еще экономит топливо.
В будущем корейцы планируют ICT Connected Shift «научить» взаимодействовать с интеллектуальной дорожной инфраструктурой. В частности, система будет заранее знать, как работают светофоры на маршруте. В конечном итоге технология станет частью беспилотников Hyundai и KIA.
В то время как корейцы оснащают коробки переключения передач искусственным интеллектом, «поднебесные» инженеры трудятся над автомобилем, умеющем противостоят бактериям и вирусам. О новой разработке с бюджетом в 370 млн. китайских юаней сообщили в компании Geely.