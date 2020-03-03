В 2022 году в России запустят конкурента «Яндекс. Пробки»

– Технология разрабатывается в НП «ГЛОНАСС». Будет готова для внедрения в 2022 году. Дорожные датчики и камеры фиксации будут передавать информацию в платформу Автодата. В ней данные будут обогащены информацией с навигационных устройств. На выходе потребитель получит процентное соотношение загруженности ряда на 500 м и 1 км, — сообщил официальный представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

По его словам новый сервис предполагается назвать FreeLine. Он должен заработать в 2022 году, увеличив среднюю скорость на дорогах на 15—20%. Судя по всему, FreeLine станет прямым конкурентом существующему «Яндекс. Пробки», который получает данные о загруженности с мобильных устройств своих пользователей.

На первом этапе FreeLine планируется запустить в Самаре, Курске, Новосибирске и Орше. В перспективе он охватит Москву, а затем и все дороги России, сообщает ТАСС.