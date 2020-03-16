В России начали продавать спортивный Hyundai Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson серии N Line, представленный в России в двух комплектациях Dynamic и High-Tech, отличается от стандартной модели перенастроенными рулевым управлением и подвеской. Распознать спортивную новинку можно по перелицованному переднему бамперу, а также по решетке радиатора, отделанной черным хромом.
Кроме того, Tucson N Line обзавелся угольного цвета 19-дюймовыми колесными дисками, молдингами, некоторыми элементами оптики, корпусами боковых зеркал и спойлером, а также новыми дневными ходовыми огнями. Конечно, снаружи и внутри автомобиль маркирован множеством эмблем с литерой N. Салон такого «Туссана» отделан кожей и замшей черного цвета, контрастирующими с красной прострочкой и блестящими накладками на педали.
Tucson N Line Dynamic обойдется 2 199 000 рублей. Авто в базе оснащено бесключевым доступом, пятой дверью с сервоприводом и электронным «ручником». Плюс к этому покупатель получает руль и сиденья обоих рядов с подогревом, а также двухзонную климатическую установку и мультимедийную систему с экраном диагональю 8 дюймов и навигацией.
Покупка автомобиля в топовой комплектации выльется в ₽2 349 000. Здесь имеется панорамная крыша и целая россыпь систем активной безопасности. Среди них — адаптивный круиз-контроль, ассистент, удерживающий машину в полосе, контроль слепых зон и помощник, защищающий от столкновения при выезде с парковки.
Кроссовер со спортивным характером приводится в движение наиболее производительным мотором — двухлитровым дизелем мощностью 185 л. с., агрегатированный с вомьмиступенчатым «автоматом».