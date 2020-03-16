Чем рискует водитель, сев за руль с приостановленными «правами»

Алименты, неоплаченные кредиты, штрафы, долги третьим лицам — все это, повторимся, может стать основанием для того, чтобы ваше дело передали судебным приставам. И будьте уверены, что они применят всю силу закона, позволяющую накладывать на неплательщика всевозможные санкции, включая временное ограничение действия водительского удостоверения.
Впрочем, для начала приставы должны оповестить должника о задолженности и предложить погасить ее в добровольном порядке. Если должник отказывается или не платит нарочно, силовики вправе вытащить все свои козырные карты, позволяющие заставить неплательщика передумать, на стол. В том числе и временно приостановить действие «прав». Благодаря ст. 67.1 ФЗ №229 такая мера воздействия может быть применена в отношении водителей, у которых есть долги свыше 10 000 рублей. Согласно этому закону, приставы могут приостановить действие не только «прав», но и других документов, разрешающих управление вертолетами, самолетами, катерами, яхтами, мотоциклами, мопедами, квадроциклами и прочей техникой.
Впрочем, приостановление — это не полное лишение. «Права» в этом случае у должника не изымают физически. Поэтому, например, если в период приостановления «прав» у них истек срок действия, их можно спокойно поменять. Так же можно сдавать экзамены и открывать новые категории. Но пользоваться новыми «правами» или открытыми категориями вы все равно сможете только после погашения всех задолжностей.
Если все же смелость и глупость преобладают в должнике, то он вполне может сесть за руль с приостановленным водительским удостоверением. Вот только в этом случае страховой полис при аварии ему не поможет, а при выявлении вышеописанного статуса «прав» патрулем ГИБДД, согласно ст. 17.17 КоАП РФ, нарушителю грозит до 50 часов обязательных работ или полноценное лишение в/у на срок до одного года. Причем тот факт, что неплательщик не знал о том, что его «права» временно не действуют, никак не отменяет наказания.