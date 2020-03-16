Чем рискует водитель, сев за руль с приостановленными «правами»

Алименты, неоплаченные кредиты, штрафы, долги третьим лицам — все это, повторимся, может стать основанием для того, чтобы ваше дело передали судебным приставам. И будьте уверены, что они применят всю силу закона, позволяющую накладывать на неплательщика всевозможные санкции, включая временное ограничение действия водительского удостоверения.

Впрочем, для начала приставы должны оповестить должника о задолженности и предложить погасить ее в добровольном порядке. Если должник отказывается или не платит нарочно, силовики вправе вытащить все свои козырные карты, позволяющие заставить неплательщика передумать, на стол. В том числе и временно приостановить действие «прав». Благодаря ст. 67.1 ФЗ №229 такая мера воздействия может быть применена в отношении водителей, у которых есть долги свыше 10 000 рублей. Согласно этому закону, приставы могут приостановить действие не только «прав», но и других документов, разрешающих управление вертолетами, самолетами, катерами, яхтами, мотоциклами, мопедами, квадроциклами и прочей техникой.