Volkswagen тестирует новый кроссовер

Приоритетным рынком для новинки станет Китай. Именно там фотошпионы сумели «поймать» Tiguan X на дорожных испытаниях. По фото видно, что от базового кроссовера купеобразный вариант отличается заниженной линией крыши и несколько иным дизайном задней части. Скорее всего, автомобиль получит новые бамперы и решетку радиатора, а под капотом окажется 2-литровый бензиновый мотор. Возможно, появится и «заряженная» версия с шильдиком R на кузове.

Tiguan X должен стать вторым по счету кросс-купе Volkswagen в КНР. После появления в продаже он окажется на ступеньку ниже более крупного Tayron X, который спроектировали специально для китайского рынка.