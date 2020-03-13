Skoda Karoq в России стал заметно дешевле

Компактный Skoda Karoq со 150-сильным турбомотором объемом 1,4 л, работающим вместе с восьмискоростным «автоматом» и передним приводом, вышел на российский рынок в конце января 2020 года. На старте продаж модель предложили в двух комплектациях Ambition и Style. Теперь же на сцену вышел кроссовер в младшей версии, чей ценник начинается от 1 387 000 рублей.

За эти деньги покупатель получает авто с четырьмя подушками безопасности, кондиционером и мультимедийным комплексом с восемью динамиками. Кроме того, в холода будут кстати подогрев передних кресел и боковых зеркал. В перечень систем активной безопасности вошли электронный контроль курсовой устойчивости и ассистент, помогающий при подъеме в горку.