Skoda Karoq в России стал заметно дешевле

Компактный Skoda Karoq со 150-сильным турбомотором объемом 1,4 л, работающим вместе с восьмискоростным «автоматом» и передним приводом, вышел на российский рынок в конце января 2020 года. На старте продаж модель предложили в двух комплектациях Ambition и Style. Теперь же на сцену вышел кроссовер в младшей версии, чей ценник начинается от 1 387 000 рублей.
За эти деньги покупатель получает авто с четырьмя подушками безопасности, кондиционером и мультимедийным комплексом с восемью динамиками. Кроме того, в холода будут кстати подогрев передних кресел и боковых зеркал. В перечень систем активной безопасности вошли электронный контроль курсовой устойчивости и ассистент, помогающий при подъеме в горку.
За доплату покупатель может заказать круиз-контроль с ограничителем скорости, систему, контролирующую дистанцию до впереди идущего авто, а также «мультимедийку» с возможностью интеграции смартфона. Кстати, пакет опций First Edition с двухзонным климат-контролем и парктрониками чехи на первых порах прилагают к купленному авто бесплатно.
Напомним, что «Карок» в комплектациях Ambition и Style оценивается в 1 499 000 и 1 673 000 рублей соответственно. Между тем, как писал портал «АвтоВзгляд», в четвертом квартале к нашим соотечественникам прикатит SUV в еще более дешевом варианте со 110-сильным «атмосферником», трудящимся с «механикой» или шестидиапазонной АКП. Тогда же авто оснастят полным приводом.