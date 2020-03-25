Любителям остренького: тест летних шин Michelin Pilot Sport 4 SUV

Прошу любить и жаловать: шины Michelin Pilot Sport 4 SUV. Это как раз те покрышки, что позволяют насладиться мощью мотора и дюжими характеристиками вседорожника. Так что проведем грядущее лето с «огоньком».
Шина Pilot Sport 4 SUV — ответ французов на растущий сегмент бодрых кроссоверов, коим необходимы ресурсные покрышки класса UHP. А востребованными характеристиками, которые были отшлифованы в ней, кажется, до идеала, стали стабильная управляемость на скоростных трассах, мощное торможение, комфорт, прочность и, конечно же, устойчивость к износу.
Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что для достижения высот во всех этих дисциплинах, свои руки к разработке шины были привлечены специалисты грандов мирового автопрома. Такие, как Porsche, Audi, Mercdes-Benz, BMW. В их модельном ряду полно «заряженных» модификаций. Не стал исключением и Jaguar Land Rover, породивший на свет бескомпромиссный SVR.
Согласно испытаниям независимых экспертов, эти шины в условиях агрессивной эксплуатации прослужат владельцу без малого 50 000 км. В то время, как ближайшие конкуренты предлагают пробег на несколько тысяч меньше. А разрыв с некоторыми их них составляет даже более 10 000 км. Но хватит лирики, перейдем непосредственно к делам резиновым…
Окинув взором шину, понимаешь: стильная внешность — конек покрышек Michelin. Эстетику строгой формы и асимметричный рисунок протектора Pilot Sport 4 SUV унаследовала от легковой модификации Pilot Sport 4. Серьезность атмосферы разряжает лишь вечно молодой и веселый человечек Бибендум на бархатистых боковинах, созданных по технологии Premium Touch. Впрочем, можно отнестись к этому с долей иронии — мол, он ехидно ухмыляется и с издевкой машет плетущимся за ним конкурентам. И, стоит признать, делает это вовсе небезосновательно.
Внешняя сторона рисунка протектора шины отвечает за сцепление на сухом асфальте. А внутренняя, получившая новейший состав резиновой смеси, борется с излишками влаги в дождь, обеспечивая высокий уровень сцепления и адаптируя работу покрышки на неровностях.
Эффективны в работе и глубокие продольные дренажные каналы. Благодаря своей глубине, они, кажется, способны осушить целое озеро. На деле же, влетая ходом в неглубокую лужу или на обильно смоченный коммунальщиками асфальт, изменений в работе покрышки не замечаешь — руль не пытается вырваться из рук, а кроссовер — изменить курс. Эти надежность и независимость от погодных условий — большой плюс для эксплуатации в наших широтах, где лето может быть, как солнечным и сухим, так и богатым на осадки.
Впрочем, еще больше шина порадует любителей быстрой езды по сухому асфальту. Двойной каркас покрышки усилен арамидно-нейлоновыми нитями, что позволяет ей эффективно сопротивляться деформации при активной езде и во время прохождения связки поворотов — пятно контакта всегда оптимально, что, в свою очередь, сказывается и на управляемости. В общем, как мы не старались запутать шину, активно педалируя и вращая рулем, кроссовер не терял стабильность и чутко, а главное адекватно реагировал на смену направления движения.
В дисциплине «торможение» покрышки Michelin Pilot Sport 4 SUV также порадовали, и не только нас. Без специальных замеров после первого же экстренного торможения стало понятно, что эти шины готовы бороться за живучесть автомобиля и пассажиров до последнего. И в этом с нами солидарны специалисты TUV — по результатам их теста тормозной путь Pilot Sport 4 SUV на скорости 80 км/ч составил всего 23,8 метра. Это стало лучшим показателем среди комплексных испытаний шин, который продемонстрировали покрышки Michelin в размере 235/60 R18.
И без лишнего пафоса этому важному параметру покрышек так же можно смело поставить высокую оценку. Как, впрочем, и за низкую шумность. Да, Michelin Pilot Sport 4 SUV позволяет автовладельцу наслаждаться любимой музыкой и спортивным рыком мощного 550-сильного мотора Jaguar F-Pace SVR, вместо того, чтобы слушать рокочущий звук покрышек, царапающих асфальт. Бесшумность еще больше усиливает приятные ощущения от владения одним из самых быстрых кроссоверов современности, позволяя сосредоточиться на его острой управляемости, стремительных ускорениях и комфорте.