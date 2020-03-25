Любителям остренького: тест летних шин Michelin Pilot Sport 4 SUV

Прошу любить и жаловать: шины Michelin Pilot Sport 4 SUV. Это как раз те покрышки, что позволяют насладиться мощью мотора и дюжими характеристиками вседорожника. Так что проведем грядущее лето с «огоньком».

Шина Pilot Sport 4 SUV — ответ французов на растущий сегмент бодрых кроссоверов, коим необходимы ресурсные покрышки класса UHP. А востребованными характеристиками, которые были отшлифованы в ней, кажется, до идеала, стали стабильная управляемость на скоростных трассах, мощное торможение, комфорт, прочность и, конечно же, устойчивость к износу.

Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что для достижения высот во всех этих дисциплинах, свои руки к разработке шины были привлечены специалисты грандов мирового автопрома. Такие, как Porsche, Audi, Mercdes-Benz, BMW. В их модельном ряду полно «заряженных» модификаций. Не стал исключением и Jaguar Land Rover, породивший на свет бескомпромиссный SVR.

Согласно испытаниям независимых экспертов, эти шины в условиях агрессивной эксплуатации прослужат владельцу без малого 50 000 км. В то время, как ближайшие конкуренты предлагают пробег на несколько тысяч меньше. А разрыв с некоторыми их них составляет даже более 10 000 км. Но хватит лирики, перейдем непосредственно к делам резиновым…