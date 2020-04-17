В Сеть «утекли» презентационные фото нового Nissan X-Trail

На снимках, обнародованных на профильном форуме Worldscoop, можно в деталях разглядеть не только внешность Nissan X-Trail грядущего поколения, но и заглянуть в салон паркетника. Автомобиль получит многоуровневую головную оптику и фирменную U-образную решетку радиатора.
Ожидается, что кроссовер, обретя более агрессивный облик, прибавит в габаритах и станет просторнее. Кроме того, не стоит исключать, что авто получит трехрядную компоновку салона, последнее время приобретающую все большую популярность.
Свежий X-Trail станет щеголять продвинутым мультимедийным комплексом с большим экраном, цифровой «приборкой» и новым рулевым колесом. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», место рычага АКП займет небольшой джойстик.
Кроме того, на центральном тоннеле появится ниша с беспроводной зарядкой для телефона и шайба переключения режимов движения. Паркетник в топовом исполнении будет отличаться кожаной отделкой и хромированным вставками в интерьере, панорамной крышей и рейлингами.
Премьера японской новинки, по некоторым данным, состоится в конце лета или в начале осени. Точные сроки пока держаться в секрете, как и моторная линейка авто.
На российском рынке сегодня предложен Nissan X-Trail текущей генерации, обновившийся в конце 2018 года. В ассортименте авто имеется три мотора: два бензиновых мощностью 144 и 171 л. с., а также 130-сильный дизель. Ценник начинается от 1 718 000 рублей.