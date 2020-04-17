В Сеть «утекли» презентационные фото нового Nissan X-Trail

На снимках, обнародованных на профильном форуме Worldscoop, можно в деталях разглядеть не только внешность Nissan X-Trail грядущего поколения, но и заглянуть в салон паркетника. Автомобиль получит многоуровневую головную оптику и фирменную U-образную решетку радиатора.

Ожидается, что кроссовер, обретя более агрессивный облик, прибавит в габаритах и станет просторнее. Кроме того, не стоит исключать, что авто получит трехрядную компоновку салона, последнее время приобретающую все большую популярность.

Свежий X-Trail станет щеголять продвинутым мультимедийным комплексом с большим экраном, цифровой «приборкой» и новым рулевым колесом. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», место рычага АКП займет небольшой джойстик.