В Сеть «утекли» презентационные фото нового Nissan X-Trail

Фото: Nissan
Представление о том, как будет выглядеть новый Nissan X-Trail, на некоторых рынках известный под именем Rogue, уже имеется: зарубежные СМИ ранее публиковали патентные изображения кроссовера. Теперь же новинка предстала во всей красе на фото с закрытой презентации, просочившихся в Сеть.

На снимках, обнародованных на профильном форуме Worldscoop, можно в деталях разглядеть не только внешность Nissan X-Trail грядущего поколения, но и заглянуть в салон паркетника. Автомобиль получит многоуровневую головную оптику и фирменную U-образную решетку радиатора.

Ожидается, что кроссовер, обретя более агрессивный облик, прибавит в габаритах и станет просторнее. Кроме того, не стоит исключать, что авто получит трехрядную компоновку салона, последнее время приобретающую все большую популярность.

Свежий X-Trail станет щеголять продвинутым мультимедийным комплексом с большим экраном, цифровой «приборкой» и новым рулевым колесом. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», место рычага АКП займет небольшой джойстик.

Фото: worldscoop.forumpro.fr

Кроме того, на центральном тоннеле появится ниша с беспроводной зарядкой для телефона и шайба переключения режимов движения. Паркетник в топовом исполнении будет отличаться кожаной отделкой и хромированным вставками в интерьере, панорамной крышей и рейлингами.

Премьера японской новинки, по некоторым данным, состоится в конце лета или в начале осени. Точные сроки пока держаться в секрете, как и моторная линейка авто.

На российском рынке сегодня предложен Nissan X-Trail текущей генерации, обновившийся в конце 2018 года. В ассортименте авто имеется три мотора: два бензиновых мощностью 144 и 171 л. с., а также 130-сильный дизель. Ценник начинается от 1 718 000 рублей.

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17 апреля 2020
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