Опубликованы первые официальные изображения нового Volkswagen Tiguan

Рестайлинг для «Тигуана» — событие знаковое. Компания заявляет, что именно Tiguan в прошлом году стал самой популярной моделью Volkswagen в мире, обогнав даже Golf. Всего собрано 910 926 экземпляров, а общий тираж с момента появления модели в 2007 году перевалил за 6 миллионов штук.

На данный момент известно, что переднюю часть автомобиля сделают в стилистике младших кроссоверов T-Roc и T-Cross, а в салоне появится новая мультимедиа-система, софт которой будет обновляться через Wi-Fi. Кроме этого, появятся новые электронные системы помощи водителю, в том числе продвинутый автопилот.

Что касается дебюта обновленного Tiguan в России, то это несомненно произойдет, но процесс будет не быстрым. Ведь кроме подготовки производства рестайлинговой машины в Калуге, понадобится время на то, чтобы машины снова начали покупать — эпидемия коронавируса больно ударила по доходам россиян. Поэтому, предположим, что модель появится у дилеров не раньше следующего года.