Моден, как бакенбарды: тест-драйв кроссовера Jeep Compass

До сих пор помню, как делился своим разочарованием с коллегами: мол, для меня Jeep всегда был именем нарицательным, а тут тебе ни брутальности, ни проходимости… Одним словом — паркетник! Они в ответ крутят пальцем у виска: дескать, ты в своем уме, товарищ? Сам ты — паркетник! Автомобиль хотя и впрямь выглядит брелоком от Grand Cherokee, однако по ездовым характеристикам на офф-роуде Compass запросто может конкурировать с ним.
Когда же приступил к монтажу видео по «Компассу», к своему стыду обнаружил, что одна ось была абсолютно неподвижна, в то время как другая плевалась снегом и грязью из-под колес. То есть с асфальта я съехал, недовкключив полный привод. Да-да, дело было не в бобине…
Новое прочтение старого
И вот спустя пару лет вновь оказался за рулем Jeep Compass в комплектации Limited. Предстояло прокатиться на нем из Москвы в Кострому и обратно. Несмотря на то, что осадочек после предыдущего тест-драйва остался, я все же попытался начать взаимоотношения с автомобилем с чистого листа.
Итак, внешне это стильный городской кроссовер, ориентированный на женскую аудиторию, которой нравится модный современный дизайн и статусность марки (в конце концов шлейф машины для «крутышей», тянущийся за Jeep с начала 90-х, все еще прочно живет в наших умах и передается новому поколению на уровне ДНК). Хотя, забегая вперед, скажу: к концу тест-драйва я понял, что дамы едва ли в полной мере смогут понять весь потенциал, заложенный в автомобиль, а потому говорить, что это машина исключительно для девочек, в корне неправильно.
Теперь о «внутреннем мире» авто. Знаете, с точки зрения организации пространства претензий вообще никаких. Снаружи машина выглядит гораздо более компактной, нежели внутри. Водитель с передним пассажиром не бьют друг дружку локтями, сидящим на галерке места хватает вполне, даже если там усесться втроем. Колени никуда не упираются и пространства над головой предостаточно (у меня рост 186 см и в подавляющем большинстве кроссоверов, когда сижу сзади, макушка чиркает по потолку, что жутко раздражает). И багажный отсек отнюдь не убогий — пару чемоданов и три дорожные сумки для семейного путешествия совершенно легко здесь размещаются.
Вечная классика или старомодность?
При этом, увы, дизайн интерьера, как и бакенбарды, давным-давно вышел из моды. Бросается в глаза разнофактурность материалов отделки: тут тебе и мягкий пластик с текстурой под кожу, и натуральная кожа, и тряпка, и глянцевый пластик в сочетании с матовым… Короче говоря, для полного ассортимента не хватает разве что вставок из натурального дерева и куска алюминия. Впрочем, это все чистой воды вкусовщина, и кто-то предложенный производителем «винегрет» из разношерстных материалов не заметит вовсе, сказав, что, дескать, не надо путать американскую классику с эклектикой. И в каком-то смысле будет прав.
Тем более, что этот «классицизм» хорошенько разбавлен современными технологиями: и продвинутой мультимедийной системой, и цветным дисплеем на приборной доске, и чумовой акустикой Beats… Более того, спустя пару часов салон «Компасса» начал казаться вполне дружелюбным, а к концу дня мне даже стало нравиться, что он лишен излишней вычурности.
Редкий представитель «атмосферы»
Под капотом Jeep Compass стоит силовая установка объемом 2,4 литра. Совершенно позабыв о том, что это движок атмосферный, я подумал, что «тачка» будет валить, как болид F1. Но утопив педаль в пол, космических перегрузок, увы, не испытал.
Нет, не могу пожаловаться, что 150 «кобылок» мало — их вполне хватает в городском цикле, но вот на трассе от мотора хотелось бы чуть большей отзывчивости на нажатие педали акселератора, какую демонстрируют движки с турбиной. Впрочем, через непродолжительное время я привык к автомобилю, и дефицита в резвости уже вроде бы не ощущалось.
Скажу больше: все те нюансы, которые при первом общении показались однозначными минусами в карму «Компасса», по мере его эксплуатации перестали быть таковыми. Даже атмосферный мотор, который уже почти не встретишь ни на одном современном авто, по факту большой плюс, ведь он менее прихотлив к качеству топлива и более долговечен.
Незапятнанная грязью репутация
Свой сегодняшний рассказ о Compass я начал с того, что во время первого знакомства я посадил его на брюхо, чем он меня жутко разочаровал. Это потом я понял, не без помощи коллег, что в полноприводный режим он переходит не тогда, когда ты просто крутишь шайбу выбора режима работы трансмиссии. Главное условие — нажать на центральную часть этой самой шайбы, где написано 4WD Lock. Что ж, посмотрим, так ли уж хорош этот гламурный внедорожничек на раскисшем весеннем поле.
Аккуратно съезжаю с асфальта и чувствую, как машину будто засасывает в трясину. Движку все сложнее и сложнее вращать колеса, кажется, что еще чуть-чуть — и мотор заглохнет вовсе. Жму на газ, шматки грязи вылетают из-под колес, протектор очищается и американская машина, как оказалось, действительно прекрасно чувствует себя в условиях русского бездорожья…
Посмотрев на оставленные на поле «узоры», однозначно могу сказать, что любой другой кроссовер здесь, к бабке не ходи, засел бы и беспомощно ждал трактор. А вот Jeep Compass, несмотря на внешнее сходство с паркетниками, подтвердил, что, по существу, он такой же отменный проходимец, как и его старшие собратья по цеху. А потому смотреть на него как на «машину для девочки» — в корне неправильно.
Да, он удовлетворит любую леди приятной внешностью, просторным эргономичным салоном, легкостью и точностью управления, набором полезных водительских опций. Но благодаря ездовым характеристикам и престижности марки, модель не оставит равнодушным ни одного мужика. В общем, Compass — прекрасный семейный автомобиль, в котором обе половинки найдут что-то свое.