Моден, как бакенбарды: тест-драйв кроссовера Jeep Compass

Новое прочтение старого

И вот спустя пару лет вновь оказался за рулем Jeep Compass в комплектации Limited. Предстояло прокатиться на нем из Москвы в Кострому и обратно. Несмотря на то, что осадочек после предыдущего тест-драйва остался, я все же попытался начать взаимоотношения с автомобилем с чистого листа.

Итак, внешне это стильный городской кроссовер, ориентированный на женскую аудиторию, которой нравится модный современный дизайн и статусность марки (в конце концов шлейф машины для «крутышей», тянущийся за Jeep с начала 90-х, все еще прочно живет в наших умах и передается новому поколению на уровне ДНК). Хотя, забегая вперед, скажу: к концу тест-драйва я понял, что дамы едва ли в полной мере смогут понять весь потенциал, заложенный в автомобиль, а потому говорить, что это машина исключительно для девочек, в корне неправильно.

Теперь о «внутреннем мире» авто. Знаете, с точки зрения организации пространства претензий вообще никаких. Снаружи машина выглядит гораздо более компактной, нежели внутри. Водитель с передним пассажиром не бьют друг дружку локтями, сидящим на галерке места хватает вполне, даже если там усесться втроем. Колени никуда не упираются и пространства над головой предостаточно (у меня рост 186 см и в подавляющем большинстве кроссоверов, когда сижу сзади, макушка чиркает по потолку, что жутко раздражает). И багажный отсек отнюдь не убогий — пару чемоданов и три дорожные сумки для семейного путешествия совершенно легко здесь размещаются.