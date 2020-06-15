В России стартовали продажи обновленного Renault Kaptur во всех комплектациях

Фото: Renault
Во второй половине мая нашим соотечественникам представили Renault Kaptur, переживший обновление. Через 10 дней дилеры начали принимать заказы на авто в топовой комплектации Edition One. Теперь же покупателям стал доступен паркетник в других версиях. С подробностями ознакомился портал «АвтоВзгляд».

Посвежевший Renault Kaptur может похвастать слегка подретушированной внешностью и сильно переработанным салоном. Автомобиль получил новый руль, атмосферную подсветку интерьера и мультимедийную систему с Yandex-сервисами. Кроме того, кроссовер обзавелся 150-сильным турбомотором и системой полного привода — теми самыми, что стоят на вооружении у Arkana.

Кроме «максималки» Edition One, Kaptur теперь предложен и в версиях Life, Drive и Style. В базе, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», паркетник комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л. с., агрегатированным с пятискоростным «автоматом» либо с вариатором X-Tronic, передающими тягу на переднюю ось.

Такой «Каптюр» оснащен 16-дюймовыми легкосплавными дисками, боковыми зеркалами с повторителями «поворотников» и салоном с черной тканевой обивкой. Также авто щеголяет электроусилителем рулевого управления и системой запуска мотора с кнопкой Start/Stop.

Ценник на Kaptur Life начинается от 1 020 000 рублей. Кроссовер в комплектации Drive оценивается в 1 100 000, в варианте Style — в 1 235 000, а в топовом — в 1 440 000 «целковых». Напомним, что авто для наших соотечественников производят на заводе марки в Москве, которому, к слову, в 2020 году исполняется 15 лет.

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15 июня 2020
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