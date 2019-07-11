Почему лучше не покупать подержанный Renault Kaptur

Renault Kaptur был весьма ожидаемым кроссовером на российском рынке. Он должен был понравиться молодой аудитории, которой по каким-то причинам не нравился «родственный» Duster. К тому же, российский Kaptur существенно отличается от того, что продавали в Европе.

Взять хотя бы базу — европейский Captur построен на платформе малолитражки Renault Clio, а наш — на более длинной тележке B0, той, что используют Logan, Sandero и Duster. А чтобы российский Kaptur приглянулся отечественным автомобилистам еще больше, его раскрасили в различные цвета, включая двухцветную окраску. Однако по силовым агрегатам, коробкам передач и основным узлам — это все тот же Renault Duster. И с теми же болячками.

Сперва, пожалуй, начнем с эргономики и комфорта в салоне. Все «дешевые» Renault, использующие платформу B0, страдают от нелогичности расположения органов управления и недостаточной вместительности. Кто, интересно, придумал установить «шайбу» переключения режимов полного привода в карман для мелких вещей и телефона, а подогрев передних сидений на боковине кресла, куда при закрытой двери попросту не подлезть? А милые девушки с непривычки поломают если и не пальцы, то ногти уж наверняка.