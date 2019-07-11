Почему лучше не покупать подержанный Renault Kaptur

Специально для России французы переименовали Renault Captur в Kaptur. Чтобы в русской транскрипции машину не именовали созвучно названию отхожего места. Правда, лучше от этого автомобиль, увы, не стал. Обо всех «болячках» популярного кроссовера — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Renault Kaptur был весьма ожидаемым кроссовером на российском рынке. Он должен был понравиться молодой аудитории, которой по каким-то причинам не нравился «родственный» Duster. К тому же, российский Kaptur существенно отличается от того, что продавали в Европе.

Взять хотя бы базу — европейский Captur построен на платформе малолитражки Renault Clio, а наш — на более длинной тележке B0, той, что используют Logan, Sandero и Duster. А чтобы российский Kaptur приглянулся отечественным автомобилистам еще больше, его раскрасили в различные цвета, включая двухцветную окраску. Однако по силовым агрегатам, коробкам передач и основным узлам — это все тот же Renault Duster. И с теми же болячками.

Сперва, пожалуй, начнем с эргономики и комфорта в салоне. Все «дешевые» Renault, использующие платформу B0, страдают от нелогичности расположения органов управления и недостаточной вместительности. Кто, интересно, придумал установить «шайбу» переключения режимов полного привода в карман для мелких вещей и телефона, а подогрев передних сидений на боковине кресла, куда при закрытой двери попросту не подлезть? А милые девушки с непривычки поломают если и не пальцы, то ногти уж наверняка.

Каждый раз присаживаясь в кресло водителя, его хочется перенастроить заново. Регулировки руля по вылету — нет. А задний ряд тесен и неудобен из-за установленных излишне вертикально спинок. Да и багажный отсек объемом в 387 литров оказался меньше, чем у соплатформенного «Дастера» (408 л.). Ко всему прочему, в кроссовере довольно быстро заводятся «сверчки», которые усиливают свое «пение» в морозы. Добавьте к этому и посредственную шумоизоляцию.

Лакокрасочное покрытие оставляет желать лучшего — подержанные кроссоверы сплошь и рядом покрыты мелкими сколами. Облезает хром с элементов внешнего декора. В том числе, и с шильдиков. Также владельцы жалуются на уплотнители — они быстро изнашиваются, могут расползаться в местах стыка и протирать лакокрасочное покрытие автомобиля, благодаря чему на «бэушных» экземплярах легко появляются коррозийные «жучки».

Лобовое стекло «Каптюра» довольно хрупкое и не устойчивое к истиранию, равно, как и пластик передних фар. Когда вам рассказывают про плюсы светодиодной оптики, не стоит на это вестись — во-первых, здесь она малоэффективна, а во-вторых, если выйдет из строя, то менять придется не одну дешевую лампочку, а дорогостоящую фару целиком. К тому же, фары чрезмерно быстро мутнеют. На редакционном Renault Kaptur это произошло раньше, чем одометр намотал первые 10 000 км. Впрочем, как и облез хром и поползла «лакокраска».

Эволюция 4-ступенчатого «автомата» DP0 привела его, если так можно выразиться, к совершенству — многие «грешки» старой коробки вылечены. Сейчас он называется DP8, и ставят его на полноприводные Duster и Kaptur со 143-сильным 2-литровым бензиновым мотором. От такой пары не добиться ни вменяемой динамики, ни умеренного расхода топлива.

Радует одно — коробка надежна, выхаживает под 200 000 километров, и весьма ремонтопригодна. Впрочем, владельцы все же отмечают такие ее поломки, как отказ гидроклапана, слабые разъемы электропроводки и блок управления, который иногда просится на перезаливку софта. Из минусов в работе: заметные толчки, не редко — задумчивость и нелогичность алгоритмов переключения.

Сам 2-литровый мотор имеет ресурс порядка 400 000 км. Но при использовании некачественного топлива и смазывающих материалов появляются проблемы: повышенный расход масла, быстро загрязняется дроссельная заслонка и топливные форсунки. Также могут отказывать фазорегулятор и катушки зажигания.

Владельцы ранних «Каптюров» жалуются на плохую адаптацию к российскому климату. Например, при «минус 25» у многих машина плохо заводится или не заводится вовсе. К тому же, кроссовер с этим движком прожорлив — расход в городе от 13 литров и выше.

Мотор 1,6 литра мощностью 114 л. с. в паре с вариатором Jatco устанавливается исключительно на переднеприводных кроссоверах. Дуэт так же не спортивный, и стремительных ускорений от него ждать не приходится. При должном обслуживании двигатель пройдет не одну сотню тысяч километров дорог. Но не стоит забывать, что он требователен к качеству топлива и смазочных материалов. Из стандартных его проблем можно выделить растяжение цепи привода ГРМ, не слишком надежную помпу и слабые подушки двигателя.

Вариатор Jatco JF015E имеет большой срок службы (до 200 000 км), однако не любит перегрева. Если предыдущий владелец упустил своевременную замену трансмиссионной жидкости, то изношенный ремень коробки тянет за собой другие проблемы. Да и за теплообменником стоит приглядывать — имеет свойство забиваться грязью.

Механическая коробка передач — идеальна в работе и гораздо лучше раскрывает характер обоих моторов. Проблем с ней нет, разве что к пробегу далеко за 100 000 км нужно будет поменять сцепление.

Подвеска «Каптюра» выносливая и долгоиграющая, как и подобает в российских реалиях. К 60 000 км пробега могут попроситься на замену стойки стабилизатора поперечной устойчивости и ступичные подшипники. Поинтересуйтесь у предыдущего владельца, менял ли он их? Если нет, то попросите диагноста уделить им более пристальное внимание. Возможно, вам удастся снизить цену на сумму их ремонта.

Амортизаторы, передние шаровые опоры и рычаги подвески легко выхаживают за 100 000 км. Поэтому если у прошлого хозяина с ними проблем не было, а пробег автомобиля подобрался к «сотне», то у вас еще есть 20—40 тыс. км до того, как они потребуют вложений.

Как бы то ни было, Kaptur довольно выносливый и надежный кроссовер. При должном уходе и затратах, он прослужит верой и правдой. И возможно, даже не одному владельцу.

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11 июля 2019
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