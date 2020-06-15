Деньги решают все: кем на самом деле был водитель, убитый Михаилом Ефремовым в ДТП

У актера Михаила Ефремова была богатая жизнь. Да что там была — есть. А вот у попавшего под пару тонн ефремовского Jeep Grand Cherokee водителя — нет. И не будет! Зато у шофера Сергея Захарова, судя по отзывам с работы и воспоминаниям родни, богатым был его внутренний мир. О том, какой прекрасной души человеком являлся погибший, не знает, пожалуй, лишь сам виновник аварии. Скажем больше: Ефремов отозвался о нем, как о расходном материале, который можно починить.

— Я его вылечу, денег у меня до…, — именно так охарактеризовал случившееся Ефремов, узнав о пострадавшем в ходе ДТП Захарове.

Только деньгами уже горю не поможешь. Был человек, и нет человека. А между тем, у покойного остались сыновья, внучка, супруга и мать, которых он содержал благодаря своей работе, напрямую связанной с автомобилем. По роду деятельности Сергей Захаров занимался курьером продуктов питания, работал посменно в Первопрестольной. Семья проживала в Рязани, куда, собственно, он и ехал по завершении трудового дня. Не доехал.