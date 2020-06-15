Деньги решают все: кем на самом деле был водитель, убитый Михаилом Ефремовым в ДТП

Фото: ТАСС
Если о Михаиле Ефремове мы знаем даже больше, чем хотелось, то о погибшем от рук пьяного в стельку актера почти ничего не известно. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, кем являлся водитель, убитый знаменитостью в том злосчастном ДТП.

У актера Михаила Ефремова была богатая жизнь. Да что там была — есть. А вот у попавшего под пару тонн ефремовского Jeep Grand Cherokee водителя — нет. И не будет! Зато у шофера Сергея Захарова, судя по отзывам с работы и воспоминаниям родни, богатым был его внутренний мир. О том, какой прекрасной души человеком являлся погибший, не знает, пожалуй, лишь сам виновник аварии. Скажем больше: Ефремов отозвался о нем, как о расходном материале, который можно починить.

— Я его вылечу, денег у меня до…, — именно так охарактеризовал случившееся Ефремов, узнав о пострадавшем в ходе ДТП Захарове.

Только деньгами уже горю не поможешь. Был человек, и нет человека. А между тем, у покойного остались сыновья, внучка, супруга и мать, которых он содержал благодаря своей работе, напрямую связанной с автомобилем. По роду деятельности Сергей Захаров занимался курьером продуктов питания, работал посменно в Первопрестольной. Семья проживала в Рязани, куда, собственно, он и ехал по завершении трудового дня. Не доехал.

  • Фото: МК
  • Фото: РИА Новости

​Кстати, у погибшего водителя с 30-летним стажем не было ни единого штрафа, чего нельзя сказать о Ефремове. Только в этом году актер с десяток раз был признан виновным за нарушения ПДД. А еще шоумен регулярно игнорировал правила парковки и не очень-то любил оплачивать выписанные «письма счастья». По информации Mash, за два с лишним года Михаил заработал порядка 30 штрафов за административные правонарушения. Но сильно, как уже было сказано, они звезду телеэкранов не беспокоили: помните ведь, денег-то у него до…

Впрочем, сколько бы их ни было, мы очень надеемся, что все эти сбережения не помогут сберечь столь известного на всю страну любителя горячительных напитков от тюрьмы.

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15 июня 2020
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