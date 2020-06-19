Bentley Bentayga: рассекречены фото обновленного кроссовера до премьеры

Роскошный Bentley Bentayga пополнил продуктовую линейку автостроителя в 2015 году, а дебют рестайлингового кроссовера, судя по всему, стоит ожидать уже в ближайшее время. По крайней мере, в распоряжение британского издания Autocar, попали фото обновленной модели из рекламного буклета.
Посвежевший Bentayga получит решетку радиатора слегка измененной формы, новые бамперы и оптику в одном стиле с новыми Flying Spur и Continental GT. В салоне состоятельных покупателей ждет доработанные приборная панель и центральная консоль с экраном нового информационно-развлекательного комплекса.
Что касается моторной линейки, можно предположить, что здесь все останется без изменений или почти все. Напомним, сегодня в ассортименте Bentley Bentayga есть шестилитровый W12 мощностью 608 л. с. и его форсированная до 635 сил версия, а также 550-сильный битурбированный V8 объемом 4 л. Кроме того, на вооружении кроссовера имеется гибридная силовая установка на 449 л. с. и дизель с отдачей в 435 «лошадей». Последний остается под вопросом: возможно движок на тяжелом топливе исчезнет из оснащения паркетника.
Между тем британский бренд распрощался с бензиновой 6,75-литровой «восьмеркой» — легендарным мотором, разработанным еще в 1959 году. Как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, вместе с двигателем в отставку отправили и лимузин Bentley Mulsanne.