Bentley Bentayga: рассекречены фото обновленного кроссовера до премьеры

Роскошный Bentley Bentayga пополнил продуктовую линейку автостроителя в 2015 году, а дебют рестайлингового кроссовера, судя по всему, стоит ожидать уже в ближайшее время. По крайней мере, в распоряжение британского издания Autocar, попали фото обновленной модели из рекламного буклета.

Посвежевший Bentayga получит решетку радиатора слегка измененной формы, новые бамперы и оптику в одном стиле с новыми Flying Spur и Continental GT. В салоне состоятельных покупателей ждет доработанные приборная панель и центральная консоль с экраном нового информационно-развлекательного комплекса.