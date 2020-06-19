Три глупые ошибки, из-за которых летом можно остаться без кондиционера

Первая ошибка автовладельца по отношению к климатической установке своей машины — включение ее только тогда, когда становится жарко. На самом деле, чтобы продлить срок службы устройства, его нужно включать хотя бы раз в месяц в любой время года, даже зимой в мороз. Дело в том, что без смазки выходят из строя узлы компрессора. Рассыхаются и теряют герметичность резино-пластиковые детали.

А смазка распределяется по системе вместе с потоком хладагена. Поэтому, чтобы все в кондиционере было, что называется, «на мази», его следует регулярно включать хотя бы на несколько минут — даже если вам совсем не жарко.