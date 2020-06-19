Три глупые ошибки, из-за которых летом можно остаться без кондиционера

Первая ошибка автовладельца по отношению к климатической установке своей машины — включение ее только тогда, когда становится жарко. На самом деле, чтобы продлить срок службы устройства, его нужно включать хотя бы раз в месяц в любой время года, даже зимой в мороз. Дело в том, что без смазки выходят из строя узлы компрессора. Рассыхаются и теряют герметичность резино-пластиковые детали.
А смазка распределяется по системе вместе с потоком хладагена. Поэтому, чтобы все в кондиционере было, что называется, «на мази», его следует регулярно включать хотя бы на несколько минут — даже если вам совсем не жарко.
Вторая ошибка, которую совершают автовладельцы при взаимодействии с кондиционером своей машины — отсутствие контроля за наличием хладагена в системе.
Как и любой газ, он неизбежно потихоньку уходит в атмосферу — просто потому, что абсолютно герметичных систем и резервуаров человечество пока создавать не научилось. По закону подлости, то, что газ улетучился из трубопроводов «кондея» практически полностью, выясняется именно тогда, когда приспичит охладить салон машины. Чтобы подобная неприятность не стала неожиданным сюрпризом, автовладелец должен не лениться и время от времени контролировать наличие хладогена в системе кондиционера.
Для этого достаточно открыть капот и найти на одной из трубок «кондея», которые доступны для обозрения, специально предусмотренный для этих целей «глазок» — прозрачную линзу, через которую можно увидеть: есть ли жидкость (сжатый газ) в патрубках или ее там нету. Таким образом можно вовремя узнать, что пора заняться заправкой кондиционера.
Третья ошибка во взаимоотношениях с «холодильником» в вашей машине исправляется тоже только при поднятом капоте. Речь идет о контроле за чистотой радиатора охлаждения (конденсатора) кондиционера.
Обычно он стоит перед радиатором системы охлаждения двигателя. Проблема в том, что мусор и дорожная пыль засоряет его соты и набивается в пространство между этими радиаторами, сильно ухудшая теплообмен и снижая эффективность работы обоих. Если это «мусорное дело» запустить, то «кондей» перестанет охлаждать воздух в салоне. Поэтому, прежде всего, следует периодически отслеживать наличие/отсутствие мусора между радиаторами.
Увидев, что он только начал там появляться и еще не успел плотно слежаться, можно аккуратно тонкой пластиковой или деревянной линейкой (или другой подходящей по толщине палочкой) выковырять грязь из зазора между решетками.
Ну а когда обнаруживаем, что там, как говорится, все сильно запущено — рекомендуется обратиться к специализированной СТО, чтобы профи грамотно демонтировали оба радиатора, освободили их от «войлока» из грязи и правильно установили все на место.