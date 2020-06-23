«Заряженный» Mercedes-AMG GLA получил рублевый ценник

К россиянам прикатил Mercedes-AMG GLA в вариантах 35 и 45 S. Первый вооружен 306-сильным мотором с наддувом объемом 2 л с пиковым крутящим моментом в 400 Нм. Вкупе с движком трудятся восьмискоростной «робот» DCT-8G и система полного привода с муфтой для подключения задней оси.

Такой паркетник с места до 100 км/ч «разбегается» за 5,1 с при максимальной скорости, ограниченной 250 км/ч. Ценник стартует от 4 170 000 рублей.

В феврале 2020 года, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», немцы представили широкой публике Mercedes-AMG GLA с индексом 45. Авто приводится в движение самой мощной серийной «четверкой» в мире — двухлитровым мотором в двух вариантах форсировки — на 387 и 421 л. с.

До наших краев докатился GLA 45 как раз с более производительным движком в сочетании с роботизированной коробкой передач о восьми скоростях и приводом на все колеса. До первой сотни такое авто «выстреливает» за 4,3 секунды с «максималкой» в 265 км/ч. Прайс начинается от 5 360 000 рублей.

«Горячий» GLA отличается характерным AMG-грилем радиаторной решетки с вертикальными планками, а 45-й получил еще и доработанную тормозную систему, четыре патрубка выпускной системы и 20-дюймовые колеса.