5 причин, почему может неожиданно сломаться топливный насос в авто

Говоря о топливной системе автомобиля, многие автомобилисты упоминают инжектор, карбюратор, но почему-то совершенно не вспоминают о топливном насосе. А ведь он является одним из важных компонентов сложной системы топливообеспечения двигателя любого автомобиля. И от здоровья топливного насоса зависит правильная работа других систем и даже самого двигателя.
Как и многие другие ответственные узлы в автомобиле, насос любит чистоту. А между тем, бак автомобиля — не самое чистое место, как бы того ни хотелось владельцу. Плохое качество топлива, коррозия (если бак стальной) — все это является причиной появления мусора на дне бака, который, затем, попадает в топливный насос. А далее засор, и топливо перестает поступать из бака далее по системе. Топливный фильтр из-за мусора теряет пропускную способность, вследствие чего насос начинает работать с большей нагрузкой, что, в свою очередь, сокращает его срок службы.
Если есть проблемы с герметичностью топливной системы, то в ней возникают перепады давления, которые также негативно сказываются на работе топливного насоса.
Поскольку большинство топливных насосов имеет электронное управление, то проблемы с электропроводкой (окисление контактов, неисправность реле) тоже могут вызвать перебои в работе, в результате чего автомобиль может не завестись.
Еще одна причина поломки насоса — перегрев, который возникает у тех автомобилистов, кто любит ездить с «сухим» баком. Все дело в том, что при низком уровне топлива, независимо от того дизель у вас или бензин, насос не получает должного охлаждения и смазки, которые обеспечивает топливо. Вместо этого насос хватает воздух, перегревается и, естественно, быстро ломается.
Добив топливный насос своего автомобиля, некоторые владельцы продолжают и дальше совершать ошибки, пытаясь подобрать более дешевый аналог или вовсе как-то отремонтировать агрегат. Однако, как рекомендуют специалисты Bosch, делать этого категорически не стоит.
Во-первых, установив в автомобиль насос стороннего производителя или подделку, автомобилист рискует столкнуться с отказом топливной системы в целом или ее неправильной работе. Например, может запасть датчик уровня топлива, что в результате приведет к тому, что расстояние до заправки будет рассчитываться не верно. Также может некорректно работать индикатор низкого уровня топлива — контрольная лампа зажигается при достаточном уровне топлива.
Во-вторых, установка неоригинального оборудования может привести к утечке топлива. Причина тому — утонченные пластиковые стенки топливного модуля или микротрещины. А результат может, как появление стойкого запаха топлива в салоне, так и более опасные ситуации.
В-третьих, неправильная работа насоса может быть причиной неправильного подключения контактных штекеров. В лучшем случае не будет отображаться информация о количестве топлива в баке, а в худшем — двигатель попросту не заведется.
Ну и, конечно же, не стоит забывать, что если был приобретен насос сомнительного качества, то нужно быть готовым и к тому, что это касается не только самого модуля, но и каждого его элемента, включая изоляцию. А что такое короткое замыкание, все мы знаем далеко не понаслышке. Сюда же относится и стремительный износ щеток, поломка коммутатора и т. д. В результате такой насос долго не проработает, и сломается в самый неподходящий момент. Как итог: автомобиль глохнет, а двигатель больше не заводится.