5 причин, почему может неожиданно сломаться топливный насос в авто

Говоря о топливной системе автомобиля, многие автомобилисты упоминают инжектор, карбюратор, но почему-то совершенно не вспоминают о топливном насосе. А ведь он является одним из важных компонентов сложной системы топливообеспечения двигателя любого автомобиля. И от здоровья топливного насоса зависит правильная работа других систем и даже самого двигателя.

Как и многие другие ответственные узлы в автомобиле, насос любит чистоту. А между тем, бак автомобиля — не самое чистое место, как бы того ни хотелось владельцу. Плохое качество топлива, коррозия (если бак стальной) — все это является причиной появления мусора на дне бака, который, затем, попадает в топливный насос. А далее засор, и топливо перестает поступать из бака далее по системе. Топливный фильтр из-за мусора теряет пропускную способность, вследствие чего насос начинает работать с большей нагрузкой, что, в свою очередь, сокращает его срок службы.

Если есть проблемы с герметичностью топливной системы, то в ней возникают перепады давления, которые также негативно сказываются на работе топливного насоса.

Поскольку большинство топливных насосов имеет электронное управление, то проблемы с электропроводкой (окисление контактов, неисправность реле) тоже могут вызвать перебои в работе, в результате чего автомобиль может не завестись.