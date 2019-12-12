Компактный Mercedes-Benz GLA сменил поколение

Фото: Mercedes-Benz
Штутгартцы представили переживший поколение Mercedes-Benz GLA — самый маленький кроссовер бренда. Модель изменила внешность, получив более «мускулистый» облик, стала выше и короче, а также получила более просторный салон.

Компактный Mercedes-Benz GLA новой — второй по счету — генерации выше предшественника более чем на 13 см. За счет чего водитель получил более высокую посадку, а также больше пространства над головой. Кроме того, премиальный паркетник укоротился на 1,5 см. Но это не помешало добавить простора задним пассажирам.

По умолчанию второй GLA оснастили мультимедийным комплексом MBUX с большим экраном, объединяющим монитор системы и цифровую приборную панель, навигацией и обучающей функцией дополненной реальности.

Базовый мотор построенного на платформе MFA кроссовера — 163-сильная «турбочетверка» объемом 1,33 л (230 Нм максимального крутящего момента). В пару к ней приставлен семискоростной «робот». Для «заряженного» GLA 35 4MATIC AMG определили двухлитровый агрегат, развивающий 306 л. с. (400 Нм).

По некоторым данным, вживую Mercedes-Benz GLA свежей итерации можно будет увидеть весной 2020 года на Женевском моторшоу. После чего немцы запустят продажи авто в Европе. Позже паркетник прикатит к потребителям Соединенных Штатов и Китая.

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12 декабря 2019
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