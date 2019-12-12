Компактный Mercedes-Benz GLA сменил поколение

Компактный Mercedes-Benz GLA новой — второй по счету — генерации выше предшественника более чем на 13 см. За счет чего водитель получил более высокую посадку, а также больше пространства над головой. Кроме того, премиальный паркетник укоротился на 1,5 см. Но это не помешало добавить простора задним пассажирам.

По умолчанию второй GLA оснастили мультимедийным комплексом MBUX с большим экраном, объединяющим монитор системы и цифровую приборную панель, навигацией и обучающей функцией дополненной реальности.