Компактный Mercedes-Benz GLA сменил поколение

Компактный Mercedes-Benz GLA новой — второй по счету — генерации выше предшественника более чем на 13 см. За счет чего водитель получил более высокую посадку, а также больше пространства над головой. Кроме того, премиальный паркетник укоротился на 1,5 см. Но это не помешало добавить простора задним пассажирам.
По умолчанию второй GLA оснастили мультимедийным комплексом MBUX с большим экраном, объединяющим монитор системы и цифровую приборную панель, навигацией и обучающей функцией дополненной реальности.
Базовый мотор построенного на платформе MFA кроссовера — 163-сильная «турбочетверка» объемом 1,33 л (230 Нм максимального крутящего момента). В пару к ней приставлен семискоростной «робот». Для «заряженного» GLA 35 4MATIC AMG определили двухлитровый агрегат, развивающий 306 л. с. (400 Нм).
По некоторым данным, вживую Mercedes-Benz GLA свежей итерации можно будет увидеть весной 2020 года на Женевском моторшоу. После чего немцы запустят продажи авто в Европе. Позже паркетник прикатит к потребителям Соединенных Штатов и Китая.