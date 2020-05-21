EuroNCAP теперь будет бить машины на суммарной скорости 100 км/ч

Самым радикальным изменением программы тестов на безопасность с 2020-го года стало появление нового лобового краш-теста. До последнего времени, в течении последних 23 лет, испытуемая машина врезалась в неподвижное препятствие. Отныне такое испытание будет заменено другим.

Новый тест, именуемый «Мобильное препятствие с прогрессивной деформацией» (MPDB) заключается в следующем. В его рамках испытываемый автомобиль разгоняется до 50 км/ч навстречу деформируемому барьеру, размещенному на тележке массой 1400 кг, также движущейся со скоростью 50 км/ч.

Таким образом суммарная скорость взаимного столкновения составляет 100 км/ч. Перекрытие при ударе — 50 %.

Моделируется столкновение с типичным семейным автомобилем среднего размера. Два манекена для оценки фронтального столкновения имеют характеристики среднестатистического мужчины и находятся на передних сиденьях. Детские манекены расположены в детских удерживающих системах на заднем ряду.

Манекены, автомобиль и тележка оснащены измерительной аппаратурой, оценивающей силы и интенсивность замедления, которые воздействуют на пассажиров.

Манекен водителя THOR-50M — особенно сложный и чувствительный измерительный инструмент, способный с высокой точностью оценивать риск травмы головы, шеи, груди и брюшной полости.