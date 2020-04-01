Немецкий порядок или азиатский подход: сравнительный тест Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4

Toyota RAV4 новой генерации показали в России в октябре прошлого года. И за два месяца с момента начала продаж новый «Равчик» разошелся тиражом в 8389 экземпляров. Настоящий рекорд!

Volkswagen Tiguan в прошлом году предпочли 37 432 покупателя, что на 11,6% выше показателя 2018 года. При этом уже никого не смущает некогда капризный «робот» DSG, которого раньше автолюбители заметно сторонились. Компания подняла надежность агрегата, избавив его от прошлых недугов.

Разность стилей

Интересно, что на улицах обе машины обделены вниманием. Головы никто не сворачивает. По отношению к RAV4 это странно, ведь он еще довольно редкий гость на наших дорогах. Да и выглядит свежо. Рубленные линии кормы, холодный прищур светодиодных фар, широкий «зев» решетки радиатора. Японец самобытен, а главное — резок, ярок и моден. И это мне по душе.

Дизайн «Тигуана» по-немецки более спокоен, но внешность до сих пор не кажется скучной. А наш экземпляр еще и во «внедорожном» исполнении. С передним бампером, скошенным книзу, что увеличивает угол въезда автомобиля. Ну, и прибавляет некой брутальности. Добавим сюда 17-дюймовые колеса черного окраса и такие же угольные корпусы зеркал заднего вида. В общем, «немец» тоже все еще на стиле.