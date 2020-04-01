Немецкий порядок или азиатский подход: сравнительный тест Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4

Toyota RAV4 новой генерации показали в России в октябре прошлого года. И за два месяца с момента начала продаж новый «Равчик» разошелся тиражом в 8389 экземпляров. Настоящий рекорд!
Volkswagen Tiguan в прошлом году предпочли 37 432 покупателя, что на 11,6% выше показателя 2018 года. При этом уже никого не смущает некогда капризный «робот» DSG, которого раньше автолюбители заметно сторонились. Компания подняла надежность агрегата, избавив его от прошлых недугов.
Разность стилей
Интересно, что на улицах обе машины обделены вниманием. Головы никто не сворачивает. По отношению к RAV4 это странно, ведь он еще довольно редкий гость на наших дорогах. Да и выглядит свежо. Рубленные линии кормы, холодный прищур светодиодных фар, широкий «зев» решетки радиатора. Японец самобытен, а главное — резок, ярок и моден. И это мне по душе.
Дизайн «Тигуана» по-немецки более спокоен, но внешность до сих пор не кажется скучной. А наш экземпляр еще и во «внедорожном» исполнении. С передним бампером, скошенным книзу, что увеличивает угол въезда автомобиля. Ну, и прибавляет некой брутальности. Добавим сюда 17-дюймовые колеса черного окраса и такие же угольные корпусы зеркал заднего вида. В общем, «немец» тоже все еще на стиле.
Жизненное пространство
Теперь черед заглянуть в салон. Распахивая водительскую дверь RAV4, я погружаюсь в удобное кресло с хорошей боковой поддержкой. Даже если хорошо заложить вираж, седло неплохо дерджит корпус. Мне лишь недостает более ярко выраженного поясничного подпора.
Если сравнивать с прошлым «Равчиком», то по дизайну и уровню отделки модель совершила ощутимый скачок вперед. «Крутилки» климатической системы выглядят стильно, и пользоваться ими удобно.
Пластик стал качественнее, а над передней панелью теперь возвышается 8-дюймовый экран мультимедиа. Вот только бы графику на нем сделать чуточку покрасивше.
А еще с обзорностью у «японца» не очень. Стойки — крупные, да «дворник» ленится дойти до края стекла пару сантиметров. В грязную погоду это сужает обзор.
Классический интерьер «Тигуана» вызвал больше симпатий, хотя он и скучноват, да и порядком надоел.
Кресло тут такое же удобное, но обивка интереснее. Салон отделан износостойкой тканью Austin, которая легко чистится и не промерзает, как кожа. Особенно это чувствуешь, когда садишься в холодный салон, а обогрев еще не дошел до кондиции.
Кстати, про обогрев. Нежданная зимняя погода, которая накрыла город в конце марта заставила быстро решить шараду по поиску кнопок, нагревающих лобовое стекло и руль у «Тигуана». Они нашлись в меню бортовой системы. Зачем так далеко закапывать столь актуальные для нас клавиши — не понятно.
А вот в «Тойоте» все клавиши на виду, за что ставим «японцу» плюс. Зато у немецкого кроссовера нет никаких ораничений по обзору.
На «галерке»
Теперь пора оценить задние ряды. У RAV4 там просторно, голова не упирается в крышу, а запаса пространства в коленях достаточно. У дивана есть подлокотник с двумя подстаканниками. А вот лючка для лыж нет. Поэтому если хотите возить длинномеры, придется складывать спинку.
Хорошо, что появились USB-разъёмы — будет, где зарядить гаджеты. А вот что не совсем удобно, так это слишком крупный центральный тоннель. Тому, кто сядет посередине, некуда будет девать ноги.
Tiguan не уступает «Раву» в объеме свободного пространства. Да и тоннель в ногах тут таких же внушительных размеров. Но здесь есть свой блок климата, а в спинках передних кресел смонтированы складные столики. Так что немец оказывается слегка продуманнее.
В дороге
Силовые агрегаты нашей пары близки. Под капотом «Тойоты» установлен бензиновый двухлитровый «атмосферник» мощностью 149 л. с, который работает в паре с вариатором. А Tiguan оснащен наддувным 1,4-литровым мотором в 150 «сил» и 6-ступенчатым «роботом» с парой сцеплений.
«Японец» приятно удивил энергоемкостью подвески. Не сравнить с прошлым поколением, у которого ходовая много жестче отрабатывала любые неровности. А вот при проезде крупных ям чувствую, как машину трясет, причем довольно сильно. Однако пробоев я так и не дождался.
Силовой агрегат RAV4 настроен отлично. Мне нравятся адекватные реакции на нажатие педали газа и отсутствие задержек на разгоне, столь характерные для вариатора.
Tiguan чувствует себя на дороге плотнее, а ведет — с задорным благородством. Да, именно драйверские повадки заставляют обратить на «немца» внимание. Кроссовер четко стоит на прямой, словно по рельсам проходит скоростные повороты. Электроника корректирует ошибки водителя на скользкой дороге, не позволяя довести лихачество до неконтролируемого скольжения.
Связка наддувного агрегата и «робота» трудится споро и плавно. В спорт-режиме «коробка» позволяет загнать стрелку тахометра повыше, и кроссовер буквально выстреливает вперед.
Непростой выбор
Базовая цена RAV4 начинается от 1 756 000 рублей. Это будет кроссовер с 2-литровым мотором (149 л. с.) и 6-ступенчатой «механикой». Версия с вариатором обойдется минимум в 1 980 000 рублей, а надбавка за полный привод составит 2 087 000 рублей.
У «Тигуана» не менее любопытное позиционирование. Базовый «немец» обойдется в 1 619 000 рублей. Столько попросят дилеры за машину с мотором 1,4 л (125 л. с.) и 6-ступенчатой МКП. «Двухпедальный» SUV с более мощным мотором в 150 л. с. оценен в 1 779 000 рублей. А самый доступный полноприводный вариант с «роботом» обойдется в 1 879 000 рублей. Выходит, Tiguan чуть доступнее.
Спору нет: оба соперника сильны и амбициозны. Toyota берет новизной и непоколебимой магией бренда. Для многих покупателей — это синоним качества и надежности. Среди объективных плюсов Volkswagen — отменные ездовые качества и выверенная управляемость. А вот, что важнее — каждый решает для себя сам.