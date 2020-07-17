У 18 500 кроссоверов Hyundai, проданных в России, может случится короткое замыкание

Фото: Hyundai
Отзывные кампании марки Hyundai в России — явление не слишком частое. Последний раз бренд объявлял о сервисном мероприятии в декабре 2018 года: тогда у 500 автомобилей обнаружили неисправность подушек безопасности. Теперь же под отзыв попало более 18 500 корейских кроссоверов. Как узнал портал «АвтоВзгляд», причиной стала вероятность короткого замыкания.

Сервисная акция коснулась 18 563 паркетников Hyundai Santa Fe, собранных с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009-го. Оказалось, что у этих весьма подержанных авто может произойти короткое замыкание в цепи питания блока управления ABS/ESC.

Конечно, представители бренда в ближайшее время оповестят владельцев бракованных автомобилей о проблеме и пригласят на ремонт, где под замену пойдет одно из реле. Правда, эта схема работает только в том случае, если автомобиль находится у первого владельца.

Если же Santa Fe уже успел перейти во вторые, а то и в третьи руки, то узнавать, попадает ли конкретное авто под отзыв хозяевам придется самостоятельно. Благо, сделать это просто: на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы» имеется интерактивный поиск по базе сервисных кампаний. Достаточно вбить в строку VIN.

При совпадении необходимо связаться с ближайшим дилером и записаться на прием. Все работы и комплектующие автостроитель предоставляет бесплатно.

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17 июля 2020
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