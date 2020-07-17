У 18 500 кроссоверов Hyundai, проданных в России, может случится короткое замыкание

Сервисная акция коснулась 18 563 паркетников Hyundai Santa Fe, собранных с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009-го. Оказалось, что у этих весьма подержанных авто может произойти короткое замыкание в цепи питания блока управления ABS/ESC.

Конечно, представители бренда в ближайшее время оповестят владельцев бракованных автомобилей о проблеме и пригласят на ремонт, где под замену пойдет одно из реле. Правда, эта схема работает только в том случае, если автомобиль находится у первого владельца.

Если же Santa Fe уже успел перейти во вторые, а то и в третьи руки, то узнавать, попадает ли конкретное авто под отзыв хозяевам придется самостоятельно. Благо, сделать это просто: на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы» имеется интерактивный поиск по базе сервисных кампаний. Достаточно вбить в строку VIN.

При совпадении необходимо связаться с ближайшим дилером и записаться на прием. Все работы и комплектующие автостроитель предоставляет бесплатно.