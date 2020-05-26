Корейцы раскрыли внешность обновленного Hyundai Santa Fe

Корейцы начинают закручивать интригу вокруг рестайлингового Hyundai Santa Fe, опубликовав первый тизер, куда попала передняя часть авто. Судя по изображению, кроссовер получит широкую фальшрадиаторную решетку с трехмерным ячеистым рисунком.

Помимо этого, у авто двухэтажная головная оптика с дневными ходовыми огнями, по форме напоминающими литеру «T». Прочие детали на фото практически не видны, но можно предположить, что автомобиль сохранит прежние формы, а также схожие с предшественником выштамповки кузовных деталей.

Кстати, маркетологи сообщили еще и об изменениях, которых на тизере никак не увидишь: обновленный Hyundai Santa Fe станет первым кроссовером марки, построенным на новой платформе третьего поколения, позволяющей оснащать машины электромоторами.