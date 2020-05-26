Корейцы раскрыли внешность обновленного Hyundai Santa Fe

Корейцы начинают закручивать интригу вокруг рестайлингового Hyundai Santa Fe, опубликовав первый тизер, куда попала передняя часть авто. Судя по изображению, кроссовер получит широкую фальшрадиаторную решетку с трехмерным ячеистым рисунком.
Помимо этого, у авто двухэтажная головная оптика с дневными ходовыми огнями, по форме напоминающими литеру «T». Прочие детали на фото практически не видны, но можно предположить, что автомобиль сохранит прежние формы, а также схожие с предшественником выштамповки кузовных деталей.
Кстати, маркетологи сообщили еще и об изменениях, которых на тизере никак не увидишь: обновленный Hyundai Santa Fe станет первым кроссовером марки, построенным на новой платформе третьего поколения, позволяющей оснащать машины электромоторами.
Совершенно точно, помимо классических бензиновых и дизельных ДВС, паркетник обзаведется еще и гибридными силовыми установками — обычной и подзаряжаемой от внешней сети.
Интерьер новинки ребята из Страны утренней свежести рассекречивать пока не спешат. Но салон авто уже успел засветиться на сделанных китайскими автопапарацци фото. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», у Santa Fe в варианте для Поднебесной на передней панели свое место займет огромный монитор «мультимедийки», плавно переходящий в центральную консоль. Возможно, это совпадение, но похожую конструкцию получит и флагманский седан Mercedes-Benz S-класса нового поколения.
В Европе продажи Hyundai Santa Fe, пережившего обновление, начнутся в сентябре 2020 года. Можно предположить, что в Россию авто приедет ближе к концу этого, либо в начале 2021 года.