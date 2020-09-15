Кошмар жестянщика: первое знакомство с новейшим Hyundai Tucson

Когда первые машины появятся на дорогах, люди будут оборачиваться… Потому что корейцы сварганили нечто революционное! Где здесь фары? В пухлых щеках бампера. А что это за россыпь светодиодных треугольников? Это ходовые огни.

Глядя на боковину нового кузова, понимаешь, что «иксы» Стива Маттина — еще цветочки. Потому что ягодки — это множество сложных выштамповок «Туссана», которые обязательно станут головной болью мастеров-жестянщиков. Хотя выглядит кроссовер, конечно, сногсшибательно (во всех смыслах этого слова).