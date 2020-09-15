Кошмар жестянщика: первое знакомство с новейшим Hyundai Tucson

Когда первые машины появятся на дорогах, люди будут оборачиваться… Потому что корейцы сварганили нечто революционное! Где здесь фары? В пухлых щеках бампера. А что это за россыпь светодиодных треугольников? Это ходовые огни.
Глядя на боковину нового кузова, понимаешь, что «иксы» Стива Маттина — еще цветочки. Потому что ягодки — это множество сложных выштамповок «Туссана», которые обязательно станут головной болью мастеров-жестянщиков. Хотя выглядит кроссовер, конечно, сногсшибательно (во всех смыслах этого слова).
Если обсуждать вещи более приземленные, то новичок оказался крупнее уходящей модели. Колесная база стала больше на 10 мм (2680 мм), длина увеличилась на 20 мм (до 4500 мм), ширина — на 15 мм (до 1865 мм), а высота — на 5 мм (до 1650 мм).
Кроме того, на некоторых рынках появится удлиненная версия: с растянутыми колесной базой и задним свесом. Такой Tucson сразу на 130 мм крупнее стандартного кроссовера! Пока «длиннобазку» анонсировали только для Кореи и США, но, скорее всего, она появится и в нашей стране.
В салоне — своя революция. Водителю и пассажиру заготовлены персональные «капсулы», разделённые мощным тоннелем и центральной консолью. На последней не осталось места физическим кнопкам, так что даже блок климат-контроля выполнен сенсорным. Над ним установлен тачскрин на 8,0 или 10,25 дюйма.
По последней моде приборная панель выполнена сенсорной, а под деталями обшивки упрятаны светодиодные ленты контурной подсветки. Управление коробкой-автоматом переведено на кнопочный пульт.
К слову, ручная трансмиссия теперь устроена не совсем обычно: педаль механически не связана со сцеплением! Что касается моторов, то для для Европы заявлены бензиновый 1.6 T-GDI (150 л. с.) и дизельный 1.6 CRDi (115 л. с.), а также их мягкогибридные исполнения.
В других странах линейка двигателей будет отличаться: скажем, за Океаном основная ставка сделана на атмосферник объёмом 2,5 литра. И только подзаряжаемый гибрид, построенный вокруг турбомотора 1.6 T-GDI (180 л. с.), планируется продвигать по всему миру.
Об остальных переменах — в режиме телеграфа. Hyundai Tucson построен на новой платформе, хотя ее архитектура осталась прежней. Список электронных ассистентов оказался довольно объемным, однако до полноценного автопилота корейцы пока не дошли. В перечне подушек безопасности значится новинка — эйрбег, который надувается между передними седоками. И, наконец, у полноприводных машин среди режимов появились внедорожные пресеты «грязь», «песок» и «снег» (переднеприводные машины убирать из гаммы не стали).
По традиции, сперва новинку выведут на рынок родной Южной Кореи — там старт продаж состоится буквально через неделю. В других частях света дебют отложен до 2021 года. В России новый «Туссан», вероятно, появится позднее всего: наша публика не оценит европейские малокубатурные турбомоторы, а имплантация двухлитрового автомосферника займет еще некоторое время. Поэтому есть шанс, что сборкой модели займется не калининградский «Автотор», а завод под Санкт-Петербургом, который до этого принадлежал компании General Motors.