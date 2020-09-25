В России отзывают кроссоверы Audi Q5

Фото: Audi
Компания Audi анонсировала новую сервисную кампанию, охватывающую 87 кроссоверов Q5, реализованных в 2020 году. На автомобилях, подпадающих под отзывную акцию, проверят передние кресла и при необходимости заменят на них спинки.

По данным Росстандарта, ингольштадтцы выявили на кроссоверах Audi Q5 слишком большой зазор механизма регулировки спинок сидений. Дабы эту проблему решить, официальные дилеры приглашают владельцев потенциально дефектных автомобилей на сервис. В рамках отзывной кампании технические специалисты проверят конструкцию и, если потребуется, совершенно бесплатно заменят списки кресел.

В ближайшее время всех собственников подпадающих под сервисную акцию машин оповестят о необходимости заглянуть на сервис. Впрочем, дожидаться звонка представителей компании необязательно — можно самостоятельно проверить, охватывает ли новая кампания автомобиль. Например, на том же сайте Росстандарта.

Добавим, что в России пока еще продается дорестайлинговый Q5 — стартовая цена кроссовера составляет 3 460 000 рублей. Обновленный SUV, представленный публике в конце июня, приедет к нам, по предварительным данным, лишь в начале следующего года.

дилеры, кроссоверы, автосервис, ремонт
25 сентября 2020
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