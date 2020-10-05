Рассекречен салон нового Infiniti QX60

Судя по всему, работая над интерьером нового Infiniti QX60, дизайнеры вдохновлялись родственным Nissan Rogue. У этой модели явно позаимствовали решения для оформления центрального тоннеля и органов управления — обратите внимание на рулевое колесо и селектор коробки передач.

В остальном — идеи свежие. Мы видим перелицованные дверные карты, видоизмененный блок климатической системы, крупный дисплей мультимедийного комплекса. По слухам, новый Infiniti QX60 обзаведется и цифровой приборной панелью, но эта область на фотографию не попала — узнаем, вероятно, ближе к премьере новинки.

Не раскрывают японцы пока и технических подробностей о сменившем генерацию кроссовере. По предварительным данным, его укомплектуют 2,0-литровым бензиновым мотором, агрегатированным с бесступенчатой трансмиссией.

Как ожидается, QX60 второго поколения дебютирует в первой половине следующего года, а в продажу поступит не раньше июня. Добавим, что текущую версию кроссовера можно приобрести в России по цене от 3 475 000 рублей.