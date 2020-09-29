Новейший кроссовер Infiniti QX60 Monograph представлен официально

Презентация Infiniti QX60 Monograph, как нынче водится, прошла в онлайн-формате. Экстерьер концептуального кроссовера выдержан в стиле QX50 — в частности, мы видим ту же радиаторную решетку с продольными ячейками и хитрый прищур передней оптики. Из прочих дизайнерских изысков — двухцветная окраска кузова и выдвижные ручки дверей.
Любопытно при этом, что интригу вокруг внутреннего убранства QX60 Monograph японцы предпочли не раскрывать. Единственное — известно, что салон располагает тремя рядами посадочных мест.
Не прозвучало во время презентации ни слова и о технической составляющей будущего QX60. Вероятно, придется подождать до полноценной премьеры товарной модели. А она, по предварительным данным, поступит в продажу лишь в следующем году. Как предполагается, новый QX60 укомплектуют турбированным двигателем мощностью от 249 до 272 л. с. в зависимости от рынка сбыта.
Напомним, что сегодня Infiniti QX60 продается в России в двух модификациях: с 283-сильным бензиновым мотором в 3,5 литра и 2,5-литровым «гибридом» суммарной мощностью в 231 «лошадку». И в том, и в другом случае силовому агрегату аккомпанирует вариатор, привод — исключительно полный. Стартовая цена кроссовера — 3 435 000 рублей.