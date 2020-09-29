Новейший кроссовер Infiniti QX60 Monograph представлен официально

Презентация Infiniti QX60 Monograph, как нынче водится, прошла в онлайн-формате. Экстерьер концептуального кроссовера выдержан в стиле QX50 — в частности, мы видим ту же радиаторную решетку с продольными ячейками и хитрый прищур передней оптики. Из прочих дизайнерских изысков — двухцветная окраска кузова и выдвижные ручки дверей.

Любопытно при этом, что интригу вокруг внутреннего убранства QX60 Monograph японцы предпочли не раскрывать. Единственное — известно, что салон располагает тремя рядами посадочных мест.