«Реальные пацаны» отдыхают: тест-драйв Nissan Murano

Да, автомобилей, способных верой и правдой служить хозяину долгие годы, на рынке становится все меньше. В модельном ряду Nissan, в отличии, например, от «пластиковых» корейских машин, и сегодня, к счастью, присутствуют именно такие модели — способные дарить хозяину ощущение своей «настоящести». Одна из них — Murano.
На нашем рынке он «живет» уже около четырех лет и в данном случае это обстоятельство можно считать только благом. Внешне этот большой кроссовер выглядит более чем современно — экстерьер в текущем ниссановском корпоративном стиле позволяет машине вполне гармонично смотреться в потоке. V-образный дизайн фар головного света, «мускулистые» обводы кузова, «полосатые» задние фонари — такой дизайн еще не скоро устареет.
В первую очередь, благодаря изначальной непохожести на стиль «граненого обмылка», столь популярного нынче не только у большинства дизайнеров как азиатских, так и немецких автостроителей.
При всей актуальности внешности Nissan Murano, его создатели сумели избежать соблазна скатиться в холодную стилистику техно-глянцевой эстетики. Пока большинство конкурентов пытаются переплюнуть друг друга в области модерновых изгибов передней панели и изощряются в подходах к визуальной интеграции блестящего «дубового» пластика с поддельной кожей, японцы Murano просто постарались сделать пребывание водителя и пассажиров в его салоне максимально уютным и комфортным — в том числе и с точки зрения восприятия интерьера.
Осваиваясь в водительском кресло автомобиля и слегка осмотревшись, понимаешь, что тут не только ездить, но и жить можно. Не в смысле какого-то безумного простора или чего-то в этом духе, нет. Речь идет об ощущении банального уюта, которого напрочь лишено подавляющее большинство современных легковушек. Там правит бал либо погоня за последними писками моды, либо попытки тотального снижения себестоимости.
А в Murano, помимо сложно формулируемого духа домовитости, присутствуют и правильная кожа, и дорогой пластик, и эргономика по принципу «все под рукой», и всякие излишества вроде вентиляции пятой точки в комфортных, но отнюдь не «диваноподобных» передних креслах…
«Приборка» тут, кстати, настоящая, «стрелочная» (что лично для меня — дополнительный плюс), а не считающийся нынче хорошим тоном дисплей. «Голова» мультимедийной системы классически встроена в верхнюю часть центральной консоли, а не торчит отдельным «телевизором». Хорошо, что хоть у кого-то хватает смелости не следовать бездумно за мэйнстримом автомоды, делая свои машины внутри похожими разом на всех конкурентов. Ведь функции-то у «мурановской» мультимедийки все равно те же самые, что и у других: она «контачит» с телефоном, музыку играет, дорогу показывает, предупреждая о полицейских камерах. Чего еще нужно-то?
На ходу Nissan Murano тоже очень уютен — как старинная знакомая, которая наизусть знает твои заморочки и с удовольствием их холит. С первых метров поездки чувствуешь, что шумоизоляции его создатели не пожалели — в отличии от конструкторов фирм-конкурентов — звуковому комфорту в салоне машины могут позавидовать большинство из них. Как и плавности и энергоемкости подвески.
Причем, эта плавность организована не в ущерб управляемости. Да, Murano отнюдь не гоночный болид, на котором хочется «вваливать» в экстремальных поворотах. Он прекрасно рулится и стоит на дороге — прекрасно для немаленького кроссовера.
Его стиль — быстрая и динамичная езда, но без экстрима и отжигов. И в настоящую грязь «по бамперы» на нем не особо хочется лезть, хотя полный привод тут вполне себе пристойный. Он — герой «городского плана» и загородных магистралей, как ни крути, и изко расположенные трубы выхлопной системы это подчеркивают.
Разумеется, Murano можно «подстегнуть», утопив в пол педаль газа и заставить нестись как ужаленного. Старый добрый 3,5-литровый атмосферный V6 мощностью 249 л. с. в паре с вариатором (надежным цепным!) позволяет многое. Не даром в ТТХ кроссовера значатся 8 секунд «до сотни»!
Хотя, на наш взгляд, это в первую очередь солидная по своим повадкам машина, изначально настраивающая на по-домашнему уютные поездки, а не стритрейсерские экзерсисы. То есть автомобиль для настоящих ценителей настоящих машин, «которые сейчас уже не делают». Пусть и по достаточно серьезной цене — от 2,6 млн. рублей. Впрочем, это объяснимо: реальные вещи стоят реальных денег…