«Реальные пацаны» отдыхают: тест-драйв Nissan Murano

Да, автомобилей, способных верой и правдой служить хозяину долгие годы, на рынке становится все меньше. В модельном ряду Nissan, в отличии, например, от «пластиковых» корейских машин, и сегодня, к счастью, присутствуют именно такие модели — способные дарить хозяину ощущение своей «настоящести». Одна из них — Murano.

На нашем рынке он «живет» уже около четырех лет и в данном случае это обстоятельство можно считать только благом. Внешне этот большой кроссовер выглядит более чем современно — экстерьер в текущем ниссановском корпоративном стиле позволяет машине вполне гармонично смотреться в потоке. V-образный дизайн фар головного света, «мускулистые» обводы кузова, «полосатые» задние фонари — такой дизайн еще не скоро устареет.

В первую очередь, благодаря изначальной непохожести на стиль «граненого обмылка», столь популярного нынче не только у большинства дизайнеров как азиатских, так и немецких автостроителей.