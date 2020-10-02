«Реальные пацаны» отдыхают: тест-драйв Nissan Murano

фото АвтоВзгляд
«Таких машин больше не делают», — ностальгически вздыхают автолюбители по поводу тех или иных моделей, завершивших свой жизненный цикл или реинкарнировавшихся совсем в других ипостасях. И во многом они правы, ведь сами автопроизводители катятся сами и подталкивают автовладельцев к тому, чтобы личное транспортное средство превратилось в одноразовый гаджет на колесах, который выкидывают в мусорное ведро, как только меняется мода. Nissan Murano — одно из немногих современных авто, срок выпуска которого хочется продлить подольше.

Да, автомобилей, способных верой и правдой служить хозяину долгие годы, на рынке становится все меньше. В модельном ряду Nissan, в отличии, например, от «пластиковых» корейских машин, и сегодня, к счастью, присутствуют именно такие модели — способные дарить хозяину ощущение своей «настоящести». Одна из них — Murano.

На нашем рынке он «живет» уже около четырех лет и в данном случае это обстоятельство можно считать только благом. Внешне этот большой кроссовер выглядит более чем современно — экстерьер в текущем ниссановском корпоративном стиле позволяет машине вполне гармонично смотреться в потоке. V-образный дизайн фар головного света, «мускулистые» обводы кузова, «полосатые» задние фонари — такой дизайн еще не скоро устареет.

В первую очередь, благодаря изначальной непохожести на стиль «граненого обмылка», столь популярного нынче не только у большинства дизайнеров как азиатских, так и немецких автостроителей.

фото АвтоВзгляд

При всей актуальности внешности Nissan Murano, его создатели сумели избежать соблазна скатиться в холодную стилистику техно-глянцевой эстетики. Пока большинство конкурентов пытаются переплюнуть друг друга в области модерновых изгибов передней панели и изощряются в подходах к визуальной интеграции блестящего «дубового» пластика с поддельной кожей, японцы Murano просто постарались сделать пребывание водителя и пассажиров в его салоне максимально уютным и комфортным — в том числе и с точки зрения восприятия интерьера.

Осваиваясь в водительском кресло автомобиля и слегка осмотревшись, понимаешь, что тут не только ездить, но и жить можно. Не в смысле какого-то безумного простора или чего-то в этом духе, нет. Речь идет об ощущении банального уюта, которого напрочь лишено подавляющее большинство современных легковушек. Там правит бал либо погоня за последними писками моды, либо попытки тотального снижения себестоимости.

А в Murano, помимо сложно формулируемого духа домовитости, присутствуют и правильная кожа, и дорогой пластик, и эргономика по принципу «все под рукой», и всякие излишества вроде вентиляции пятой точки в комфортных, но отнюдь не «диваноподобных» передних креслах…

фото АвтоВзгляд

«Приборка» тут, кстати, настоящая, «стрелочная» (что лично для меня — дополнительный плюс), а не считающийся нынче хорошим тоном дисплей. «Голова» мультимедийной системы классически встроена в верхнюю часть центральной консоли, а не торчит отдельным «телевизором». Хорошо, что хоть у кого-то хватает смелости не следовать бездумно за мэйнстримом автомоды, делая свои машины внутри похожими разом на всех конкурентов. Ведь функции-то у «мурановской» мультимедийки все равно те же самые, что и у других: она «контачит» с телефоном, музыку играет, дорогу показывает, предупреждая о полицейских камерах. Чего еще нужно-то?

На ходу Nissan Murano тоже очень уютен — как старинная знакомая, которая наизусть знает твои заморочки и с удовольствием их холит. С первых метров поездки чувствуешь, что шумоизоляции его создатели не пожалели — в отличии от конструкторов фирм-конкурентов — звуковому комфорту в салоне машины могут позавидовать большинство из них. Как и плавности и энергоемкости подвески.

Причем, эта плавность организована не в ущерб управляемости. Да, Murano отнюдь не гоночный болид, на котором хочется «вваливать» в экстремальных поворотах. Он прекрасно рулится и стоит на дороге — прекрасно для немаленького кроссовера.

фото АвтоВзгляд

Его стиль — быстрая и динамичная езда, но без экстрима и отжигов. И в настоящую грязь «по бамперы» на нем не особо хочется лезть, хотя полный привод тут вполне себе пристойный. Он — герой «городского плана» и загородных магистралей, как ни крути, и изко расположенные трубы выхлопной системы это подчеркивают.

Разумеется, Murano можно «подстегнуть», утопив в пол педаль газа и заставить нестись как ужаленного. Старый добрый 3,5-литровый атмосферный V6 мощностью 249 л. с. в паре с вариатором (надежным цепным!) позволяет многое. Не даром в ТТХ кроссовера значатся 8 секунд «до сотни»!

Хотя, на наш взгляд, это в первую очередь солидная по своим повадкам машина, изначально настраивающая на по-домашнему уютные поездки, а не стритрейсерские экзерсисы. То есть автомобиль для настоящих ценителей настоящих машин, «которые сейчас уже не делают». Пусть и по достаточно серьезной цене — от 2,6 млн. рублей. Впрочем, это объяснимо: реальные вещи стоят реальных денег…

кроссоверы
2 октября 2020
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