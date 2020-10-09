Первый тест-драйв нового KIA Sorento: «вилы» для Toyota Highlander

Ну вот как, скажите, понять, что имеет в виду машина, предлагая воспользоваться функцией «Говорит водитель»? Или, например, как с ходу сообразить, что камерой заднего вида тут можно пользоваться не только при езде задним ходом, но и для филигранной стыковки с прицепом? И уж точно, с чем не справится будущий владелец без подсказки, так это с дистанционной парковкой автомобиля, при которой перед маневром надо покинуть водительское кресло и просто наблюдать за процессом со стороны. И это, подчеркнем, только малая толика уникальных «фишек» новинки рынка, с которыми без помощи инструктора, даже если в его роли выступает бумажный носитель, точно не обойтись.
Без вау-эффекта
Хотя при всем при том надо заметить, что вау-эффекта (в отличие, например, от тех же Soul, Seltos или K5) среднеразмерный кроссовер не произвел, хотя внятно объяснить — почему, очень сложно. Ведь и по своей начинке, и по ходовым качествам, и экстерьеру ему можно ставить железную «пятерку». И даже с плюсом. Но вот на уровне эмоций…
Хотя есть предположение, что автопроизводитель сделал настолько большой шаг в развитии и собственном, и трендов мирового автопрома в целом, что даже специалисту его сложно оценить, не говоря уж о массовом потребителе автотехники. Но обо всем по порядку.
САМ ПО СЕБЕ
Если «танцевать от печки» — то бишь экстерьера, то новый KIA Sorento разительно отличается не только от конкурентов типа Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander, но и от Toyota Highlander, Mazda CX-9 и Nissan Murano. Здесь нет ни отпугивающих многих граждан вычурных форм, как у одних одноклассников, ни среднестатистической нейтральности, как у других.
Явная самобытность модели со всеми ее кузовными выштамповками, совершенно уместными хромированными элементами и светодиодной оптикой достаточно необычных форм что спереди, что сзади, парадоксально намекает и на агрессивный характер, и на семейную покладистость. При этом в целом SUV кажется взрослым, строгим, солидным. И объяв необъятное, корейцы, возможно, тем самым и смазали впечатление. Или наооборот — подняли дизайнерскую планку слишком для текущего момента высоко. Но в любом случае — браво, бис: равнодушных не будет, что и требовалось доказать.
А вот что касается интерьера, то салон авто вызовет меньше споров, если вообще их вызовет. Хотя бы только потому, что KIA Sorento (как, кстати сказать, и KIA Seltos в своем сегменте) предлагает будущим владельцам совершенно иной, по сравнению со всеми перечисленными выше соперниками) уровень комфорта.
И НАШИМ, И ВАШИМ
Тут было бы достаточно сказать о 9-и USB-разъемах, разбросанных по всему салону, 2-х розетках на 12 Вольт и одной беспроводной зарядки для смартфонов в страших версиях. Но ведь имеется еще и кондиционер для третьего ряда сидений в семиместном варианте исполнения.
Хотя вашего корреспондента больше всего порадовали подстаканники, элегантно вмонтированные в ручки задних дверей при том, что точно такие же имеются и в подлкотнике дивана, а так же предоставленная его седокам возможность самостоятельно двигать взад-вперед передние кресла (про подогрев «сидушек» второго ряда я уже молчу). Передний пассажир так же не обделен заботой производителя, порадовашего электрорегулировками «посадочного места» по 10-и направлениям. Плюс создающая настроение подсветка салона, которую, правда, настроить под себя довольно сложно просто потому, что запутаешься выбирать из предложенных 64-х цветовых решений.
Что касется удобства пассажиров, то благодаря тому, что машина подросла во всех направлениях на 10 мм, а колесная база — сразу на 35 мм, свободного места и в ногах, и в плечах хватит всем — даже рослым людям, устроившимся во втором ряду втроем. Да, автомобиль одинаково хорошо справится как с перевозкой большого семейства, так и с мужской вылазкой большой компанией на рыбалку. Про комфорт единоличного водительского перемещения в пространстве и говорить нечего — регулировок рабочего места шофера (электрических, разумеется) не просто достаточно, а избыточно много.
Android против Apple
Понятно, что про эргономчность управления новым «Соренто» говорить просто бессмысленно, настолько здесь все продумано. Взять хотя бы вытянутые в одну горизонталь дисплей приборной панели (кстати, цветной) и экран мультимедийки: решение, максимально минимизирующее риски отвлечения «рулевого» от дороги. Да добавьте сюда появляющийся в старших комплектациях проекционный экран на лобовое стекло: скоростной режим, навигация, опасные сближения с коллегами по потоку — все, коротко говоря, безопасно и максимально удобно.
Единственное, пожалуй, что расстроило во всем этом великолепии, так это работа Android Auto. Нет, не подумайте, что этот сервис не дружит со смартфонами на той же платформе. Еще как дружит, однако выводя данные с телефона, занимает ими только ⅔ экрана, а на оставшейся части, где могла бы появляться другая информация, тупо висит значок Android. То есть сконфигурировать дисплей «под себя», чтобы он одновременно выводил, например, навигацию, радио или часы — не получится. А вот с Apple Carplay все, на удивление, замечательно, хотя обычно бывает наоборот.
Впрочем, как говорится, на ходовые характеристики авто этот досадный косячок не влияет. Хотя и ТТХ машины кое в чем неоднозначны.
БЕНЗИНОВЫЕ ВОПРОСЫ
Нет, серьезных претензий к автомобилю ни по части управляемости, ни в смысле динамики, ни по работе тормозной системы не возникло. Разумеется, не спортивный болид, но с новым дизелем объемом 2,2 л (199 л. с., 440 Нм), агрегатированным с 8-ступенчатым «роботом» о двух мокрых сцеплениях, даже в «светофорных гонках» можно рискнуть поучаствовать. Но к мотору на тяжелом топливе мы еще вернемся, а пока — о хорошо знакомом бензиновом «атмосфернике» объемом 2,5 л (188 л. с., 232 Нм), трудящимся в паре с 6-ступенчатой АКП.
Увы, но для нового Sorento он откровенно староват и, соответственно, слабоват (особенно — для 7-местных версий). Иначе говоря, хотя проблем при динамичных маневрах на любых скоростях от него ждать не стоит, но и ощущения полной свободы действий — тоже. Такое чувство, что при активных (а уж тем более — затяжных) обгонах, авто идет почти на пределе сил: психологически не очень приятно. Да и рычит движок при этом не слабо, несмотря на очень в целом достойную «шумку» — при размеренной езде в салоне стоит полная тишина.
При том, что особенно напрягает, в режиме Sport (наиболее, пожалуй, предпочтительном на трассе) автомобиль крайне медленно и неохотно переходит на более высокие передачи и слишком долго держит обороты. Уже и колонна грузовиков, которую обгонял, давно позади, а он все еще идет на третьей при скорости 90 км/ч.
ДИЗЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Но совершенно иная история с дизелем, который, между прочим, «похудел» на 19 кг (изготавливается из алюминия), что крайне благотворно сказалось и на динамике, и на топливной экономичности, да и на экологичности (куда ж теперь без нее). Правда, и к автомобилям, им вооруженным, возникли вопросы.
Хотя, если быть точнее — вопросики, потому как в целом тандем CRDi-8DCT демонстрирует настолько слаженную работу, что создается полное впечатление, будто мощный мотор агрегатирован с честным «автоматом». Все плавно, быстро, четко и вовремя. Однако, выбирая в зависимости от покрытия режим езды, нужно знать о некоторых нюансах настройки электроусилителя руля.
В Sorento применена новейшая система Terrain Mode, различающая грязь, снег, песок. Она, с учетом того, что сейчас под протекторами, должным образом передает на колеса — тягу, а на «баранку» — усилие. Так вот «усилок» настроен таким образом, что в режиме «Грязь» не дает водителю полной обратной связи с дорогой, беря, так сказать, всю ответственность на себя. «Штурвал» при этом не становится пустым, но информативности ему явно недостает.
Возможно, что при преодолении бездорожья, когда главное — крутить туда-сюда рулем на обычно невысоких скоростях, а не «всем сердцем» чувствовать дорогу, этот нюанс и не принципиален, но иметь его ввиду стоит. Как авто будет реагировать на снег, мы скоро узнаем, с песком же никаких вопросов не возникло.
ПРОХОДИМЫЙ НЕПРОХОДИМЕЦ
Понятно, что новый Sorento при своем несущем кузове, полном отсутствии любых блокировок и клиренсе в 176 мм — ни разу не «проходимец», и на тяжелый оффроуд соваться на нем бесполезно. Однако средней тяжести бездорожье «кореец» вполне, как показал этот тест-драйв, вытянет, причем даже в такой дисциплине, как диагональное вывешивание.
Другими словами, новое поколение кроссовера, как и все предыдущие (по России сегодня колесит около 150 000 «Сориков»), вниманием покупателей обижено точно не будет. Тем более, что в сопоставимых комплектациях он, как и другие модели KIA, ощутимо дешевле конкурентов, будь то Skoda Kodiaq (если брать машину со всеми опциями, что есть у Sorento) или Toyota Higlander. Дешевле, хотя в отличие от большинства из них, вооружен в том числе и автопилотом второго уровня, уверенно и безопасно управляющим машиной без человеской помощи практически на любых, оборудованных разметкой и знаками, дорогах.
…Заинтригованы? Тогда тем более загляните в манула нового «корейца»: узнаете еще много интересного, да и отгадки на вынесенные в начало материала вопросы найдете!