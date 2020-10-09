Первый тест-драйв нового KIA Sorento: «вилы» для Toyota Highlander

Ну вот как, скажите, понять, что имеет в виду машина, предлагая воспользоваться функцией «Говорит водитель»? Или, например, как с ходу сообразить, что камерой заднего вида тут можно пользоваться не только при езде задним ходом, но и для филигранной стыковки с прицепом? И уж точно, с чем не справится будущий владелец без подсказки, так это с дистанционной парковкой автомобиля, при которой перед маневром надо покинуть водительское кресло и просто наблюдать за процессом со стороны. И это, подчеркнем, только малая толика уникальных «фишек» новинки рынка, с которыми без помощи инструктора, даже если в его роли выступает бумажный носитель, точно не обойтись.

Без вау-эффекта

Хотя при всем при том надо заметить, что вау-эффекта (в отличие, например, от тех же Soul, Seltos или K5) среднеразмерный кроссовер не произвел, хотя внятно объяснить — почему, очень сложно. Ведь и по своей начинке, и по ходовым качествам, и экстерьеру ему можно ставить железную «пятерку». И даже с плюсом. Но вот на уровне эмоций…

Хотя есть предположение, что автопроизводитель сделал настолько большой шаг в развитии и собственном, и трендов мирового автопрома в целом, что даже специалисту его сложно оценить, не говоря уж о массовом потребителе автотехники. Но обо всем по порядку.