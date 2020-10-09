Умные «головы»: тест-драйв обновленных кроссоверов Nissan Qashqai и X-Trail

Да, японцы планомерно внедряют в свои автомобили умные технологи. И на этот раз цифровой модернизации подверглись популярные у нашего брата кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail. Давайте познакомимся с «хайтеком» на колесах.

Комфортабельное и надежное шасси, мощный двигатель, безотказная коробка, уютный и просторный салон… — все это, безусловно, важно для современного кроссовера. Однако с развитием умных технологий и появлением обилия различных мобильных гаджетов и устройств, водители невероятно нуждаются в общении со своим автомобилем.

До недавнего времени коммуникации с бортовыми системами осуществлялись через ущербный Bluetooth. Затем появились простые технологии голосового управления, путем подачи водителем определенных команд. Сейчас смартфоны можно связать с мультимедийной системой автомобиля посредством протоколов Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link. Но продвинутому водителю хочется большего. И Nissan идет навстречу таким прогрессивным автомобилистам, добавив новое головное устройство и еще кое-что интересное в комплектациях сразу пары кроссоверов — Qashqai и X-Trail.