Умные «головы»: тест-драйв обновленных кроссоверов Nissan Qashqai и X-Trail

Да, японцы планомерно внедряют в свои автомобили умные технологи. И на этот раз цифровой модернизации подверглись популярные у нашего брата кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail. Давайте познакомимся с «хайтеком» на колесах.
Комфортабельное и надежное шасси, мощный двигатель, безотказная коробка, уютный и просторный салон… — все это, безусловно, важно для современного кроссовера. Однако с развитием умных технологий и появлением обилия различных мобильных гаджетов и устройств, водители невероятно нуждаются в общении со своим автомобилем.
До недавнего времени коммуникации с бортовыми системами осуществлялись через ущербный Bluetooth. Затем появились простые технологии голосового управления, путем подачи водителем определенных команд. Сейчас смартфоны можно связать с мультимедийной системой автомобиля посредством протоколов Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link. Но продвинутому водителю хочется большего. И Nissan идет навстречу таким прогрессивным автомобилистам, добавив новое головное устройство и еще кое-что интересное в комплектациях сразу пары кроссоверов — Qashqai и X-Trail.
Бесспорно, это отличная новость. Но что еще более приятно — в качестве бортового помощника японцы выбрали отечественную мультимедийную систему Yandex Auto с виртуальной красавицей Алисой. Уж кто-кто, а японцы знают толк в девушках, электронике и технологиях. Испытывать обновки мы отправились на Кавказ.
Как только навигация и сервисы от исконно русского поисковика появились в смартфонах, их появление на других носителях было вопросом времени. Сейчас уже во многих домах есть умные колонки с помощницей Алисой. Теперь премудрый секретарь поселился в «головах» моделей Nissan. И недооценить это приобретение невозможно.
Судите сами: оставили вы дома телефон, уехали, и вспомнили об этом, когда нужно ввести адрес в навигации Яндекс, и доехать до места с минимальным количеством пробок. И тут на помощь приходит Алиса, которая, как и все сервисы цифрового гиганта, использует для работы Интернет. Нужно лишь вставить сим-карту в мультимедиа, и вот вы уже не зависимы от своего «мобильника». А функции те же. Алиса включит музыку, найдет нужный адрес в навигаторе и абонента в записной книжке, да хоть погоду у нее спроси — ответит. А если путь не близкий, то еще и развлечет музыкой и разговорами. Благо человеческую речь электронная секретарша понимает отменно, да и говорит по-русски тоже.
Кстати, вместе с интеграцией в Qashqai и X-Trail системы Yandex Auto оба кроссовера стали лучше видеть — вместе с новой мультимедиа у них появилась долгожданная система кругового обзора. В общем, вот оно будущее — удобное и умное. Жаль, что доступно не во всех комплектациях.
Впрочем, для тех, кто не дотянул по деньгам до автомобиля с Yandex Auto, тоже есть хорошая новость. Мультимедийная система Nissan Connect так же преобразилась. Помимо обновленных карт Том Том у нее, помимо традиционных Android Auto и Apple CarPlay, появился третий протокол коммуникации со смартфоном — Яндекс.Авто. Главное, чтобы на телефоне было установлено одноименное приложение и Яндекс.Навигатор. С помощью Яндекс.Авто можно делать все то же самое, что и с двумя другими интерфейсами — передавать на дисплей изображения, менять настройки системы, перемещать виджеты по экрану так, как это удобно, пользоваться мессенджерами и прочее. Не так продвинуто, как в системе Yandex Auto с Алисой, но тоже приятно.
Для ценителей комфорта и удобств в Qashqai и X-Trail 2020 модельного года также добавили дистанционный запуск двигателя с ключа. А более утонченные натуры, наверняка, оценят новую обивку салона цвета кофе.
Несколько дней мы колесили по горам и серпантинам курорта Кавказские Минеральные Воды. Полноприводные кроссоверы здесь, как в своей стихии. Навигация от Яндекса в режиме отображения карт «Спутник» — отличное подспорье на незнакомой местности. Это, как иметь с собой квадрокоптер или беспилотник, который следует за тобой и дополняет восприятие реальности роскошным видом сверху — и красиво, и удобно, а главное — безопасно: если впереди обрыв или провал, он отлично виден на картах.
А съехать с дороги здесь хочется всегда. Роскошная природа осенних гор, величественный Эльбрус, водопады, огромные каньоны и острые скалы — чтобы посмотреть больше, чем полагается туристам, купившим экскурсионный тур, по Кавказу лучше путешествовать на собственном автомобиле, и обязательно полноприводном. И оба кроссовера Nissan подходят под эту задачу идеально.
В городе они юркие, маневренные и удобные. За его пределами — мощные, комфортабельные, надежные, и совсем не прочь окунуться в грязь или прокатиться по каменистому плато, с которого открывается лучший вид, недоступный тем, кто пытается проехать сюда на «пузотерках». А с новыми опциями подобные путешествия становятся еще более легкими и желанными.