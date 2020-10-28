Автобус легкого поведения: тест-драйв Volkswagen Teramont

Удобная машина и для города, и для трассы. Машина достаточно маневренная и очень устойчивая в поворотах. Управлять — одно удовольствие, а расход топлива — более, чем гуманный для такой мощности и массы. Как вы думаете, что из этого подойдет для VW Teramont в качестве характристики?
Да, эталоном классического семейного автомобиля считается минивэн. Хотя в России данный класс не популярен, как на Западе, и нашему брату подавай кроссоверы. Впрочем, есть в строю «проходимцев» те, что отлично подойдут для вояжей большой компанией, и Volkswagen Teramont — один из них. Название «Терамонт» ― синтетическое, дескать, земля и горы. Что, опробуем его и там, и там? В помощь — рыбалка в Астраханской области, в мекке рыболовных трофеев — Харабали.
Спереди в «Терамонт» проступают черты Volkswagen, хотя его облик можно назвать брутальным. В век плавных форм и округлых элементов «квадратный» дизайн кроссовера выгодно выделяет его из толпы конкурентов. Целевой аудитории внешность в сочетании с габаритами обязана прийтись по вкусу. Массивный передок обильно украшен хромом: огромный шильдик с эмблемой VW дополнен крупными хромированными полосками на решетке радиатора.
Фронтальная оптика имеет довольно необычный дизайн: светодиодная линия дневного света по своей форме напоминает график математической функции, а нижняя окантовка решетки радиатора целиком залазит на поверхность фары. Бампер в своей нижней части практически никак не защищает радиатор системы охлаждения, сквозь крупные ячейки с легкостью пролетит камень размером с кулак, так что защитная металлическая сетка окажется не лишней.
При взгляде в профиль Volkswagen Teramont выглядит вполне традиционно для пятиметровых длинномеров. Обращают на себя внимание крупные колесные арки, по контуру защищенные некрашеным пластиком. Им же прикрыты и нижние кромки дверей. Задняя часть «Терамонта» импонирует мне четкими линиями, крупными фонарями и симпатичными декоративными фальшнакладками на выхлопные трубы. Да, на «Алиэкспрессе» заказывать «допы» не придется. Немало тут и хромированных элементов — если вас раздражает все блестящее, то винил никто не отменял.
Внутри — все по царски. Но крайне скучно. Впрочем, для VW — это норма. Зато эргономика, свойственная автомобилям немецкой марки, как всегда, на высоте. Плюс помощники-ассистенты, секретари-заместители: функционал по своему объему ничуть не уступает габаритам внутреннего пространства. Длина лежака при разложенных двух рядах составляет два с половиной метра. Да это полноценная большая палатка на колесах! Лежишь, смотришь на звезды через панорамную крышу — романтика, да и только.
На третьем ряду может сидеть рослый и даже с увеличенным весом (или клиренсом, как у той же Кардашьян) человек, не упираясь коленками в спинку переднего кресла. Фактически у «Терамонта» галерка такая же удобная, как и сиденья в среднем ряду. Детям вообще вольготно. Гуляют с места на место, словно в автобусе. Приятно удивила куча мелких отсеков, большие карманы в картах дверей, отсек на торпедо — так и хочется сказать «передавайте за проезд». Помните, как в маршрутках системы «Газель»?
На поворот руля «Терамонт» реагирует с некоторой мягкостью, однако вслед за ней обнаруживаются живые и острые легковые отклики. На парковке баранка легка, на скорости ожидаемо наливается усилием. Динамика 249-сильного мотора — прозрачная: надавил — получил результат. Не в последнюю очередь благодаря гидромеханическому «автомату» о восьми скоростях, выдуманному японцами из Aisin. Работает дуэт мягко и споро.
На бездорожье «Терамонт» умеет себя подать, как надо. Электроника обучена помогать водителю, да и с диагональным вывешиванием кроссовер справляется играючи. Коктейль полного привода и клиренса в 20 см подарит свободу при преодолении житейских трудностей, вроде раскисшей колеи и разбитого грунта. Впрочем, в откровенные оффроуд дебри с «немцем» лучше не соваться. Он создан для другого.
Да, стихия «Терамонта» — дальние путешествия по хорошим дорогам. Создавался он для того, чтобы с легкостью пожирать сотни километров ровного полотна, с комфортом перемещая в пространстве толпу из семи человек. Если сильно не топить по трассе, то на одном баке можно проехать 850 км. При расходе в восемь литров — экономично.
На трассе «Терамонт» реально пропускают и провожают большим пальцем вверх даже владельцы больших премиальных внедорожников. Пусть «Фольксваген» до премиума так и не дорос, хотя очень бы и хотел, но в нашей стране его определенно считают статусным. Еще бы, ведь народной марка из Вольфсбурга давно перестала быть.