Автобус легкого поведения: тест-драйв Volkswagen Teramont

Удобная машина и для города, и для трассы. Машина достаточно маневренная и очень устойчивая в поворотах. Управлять — одно удовольствие, а расход топлива — более, чем гуманный для такой мощности и массы. Как вы думаете, что из этого подойдет для VW Teramont в качестве характристики?

Да, эталоном классического семейного автомобиля считается минивэн. Хотя в России данный класс не популярен, как на Западе, и нашему брату подавай кроссоверы. Впрочем, есть в строю «проходимцев» те, что отлично подойдут для вояжей большой компанией, и Volkswagen Teramont — один из них. Название «Терамонт» ― синтетическое, дескать, земля и горы. Что, опробуем его и там, и там? В помощь — рыбалка в Астраханской области, в мекке рыболовных трофеев — Харабали.