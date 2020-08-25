Подходящий размерчик: тест-драйв Chevrolet Tahoe Premier

Нынче россияне в массовом порядке пересели на всякого рода бездушные кроссоверы, а вот у себя на родине великий и могучий Tahoe пользуется неизменной популярностью. И все же, даже у нас не перевелись еще любители настоящих честных рамных исполинов — в России GM продает всего две модели — Tahoe и Traverse (студенческий спорткар Camaro недавно покинул РФ).

Современный Tahoe стал существенно элегантнее всех своих предшественников, а ведь это уже четвертое поколение модели. Притом инженеры вернули машине характерную угловатость, хоть и на современный лад. К тому же, не обделен Tahoe и отделкой хромом, типично в американском стиле, так что даже издалека этот автомобиль невозможно спутать ни с каким другим.

Его огромная морда словно разделена на две горизонтальные части, «перья» передних фар затекают на крылья. Ясное дело, головная оптика оборудована современными ДХО и прожекторными фарами с автоматическим переключением на дальний свет. А огромные 20-дюймовые хромированные колеса только подчеркивают серьезный и уверенный настрой Chevrolet Tahoe.