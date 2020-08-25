Подходящий размерчик: тест-драйв Chevrolet Tahoe Premier

Нынче россияне в массовом порядке пересели на всякого рода бездушные кроссоверы, а вот у себя на родине великий и могучий Tahoe пользуется неизменной популярностью. И все же, даже у нас не перевелись еще любители настоящих честных рамных исполинов — в России GM продает всего две модели — Tahoe и Traverse (студенческий спорткар Camaro недавно покинул РФ).
Современный Tahoe стал существенно элегантнее всех своих предшественников, а ведь это уже четвертое поколение модели. Притом инженеры вернули машине характерную угловатость, хоть и на современный лад. К тому же, не обделен Tahoe и отделкой хромом, типично в американском стиле, так что даже издалека этот автомобиль невозможно спутать ни с каким другим.
Его огромная морда словно разделена на две горизонтальные части, «перья» передних фар затекают на крылья. Ясное дело, головная оптика оборудована современными ДХО и прожекторными фарами с автоматическим переключением на дальний свет. А огромные 20-дюймовые хромированные колеса только подчеркивают серьезный и уверенный настрой Chevrolet Tahoe.
Стоит только потянуть дверную ручку на себя, как из-под днища Tahoe тут же выдвинется широкий порог, приглашая в буквальном смысле слова зайти внутрь. Фишка хоть уже давно и не новая, но весьма удобная. Правда, после нескольких зим с вкусными московскими реагентами, механизм может вполне реально начать барахлить, но подобные мелкие болячки достаточно легко лечатся.
Итак, входишь практически в полный рост в салон и опускаешь седалище в огромное кожаное кресло практически без боковой поддержки, рассчитанное на особей с самой разнообразной комплекцией.
Все клавиши и кнопки огромны и легко читаемы, а вот люди, привыкшие к безупречной идеальной отделке премиальных «немцев», наверняка будут обескуражены огромными и самыми разнообразными зазорами между панелями и довольно простым пластиком. Но не стоит напрягаться по данному поводу — американцы никогда не заморачивались над эксклюзивом в отделке салонов — главное, что все есть. И в изобилии.
К примеру, электроники тут пруд пруди. А еще регулируемый педальный узел, сиденья с вентиляцией и подогревом, автоматический запуск двигателя, сервопривод крышки багажника, выдвижные мониторы, наушники в комплекте, куча розеток и разъемов — можно воткнуть все свои гаджеты одновременно и распихать их по всему салону во множестве ниш и ящичков. Даже беспроводная зарядка на крышке здоровенного холодильника между передними креслами теперь «дружит» со всеми основными моделями современных мобильников.
А вот боковые зеркала с функцией автоматического складывания и контроля слепых зон могли бы быть и побольше. Нет, сами корпуса по-прежнему огромны, а вот зеркальные элементы урезаны. Эстетика дизайна, понимаешь! Тем не менее, забегая немного вперед, отмечу отличную улучшенную шумоизоляцию салона, над этим делом ребята за океаном чудно потрудились.
В комплектации Premier второй ряд сидений разделен на два капитанских кресла, между которыми можно пройти на галерку. По традиции не поленился и протиснул свою слегка раздобревшую на карантинных харчах тушку — сидеть на третьем ряду можно вполне сносно, но на особую роскошь рассчитывать не стоит. Все же, он даже в столь большой машине традиционно либо для детей, либо для «Паспарту».
Гораздо прикольнее на водительском троне — вот уж где воистину высоко сижу-далеко гляжу. К тому же, обновленная конфигурируемая приборная панель, да еще и с проекцией на лобовое стекло здорово облегчает электронную жизнь рулевого.
В нашу страну Chevrolet Tahoe уже длительное время поставляется с одним-единственным двигателем — могучим V8 объемом 6,2 литра, хорошо знакомым владельцам Cadillac Escalade. Американцы научили этот мотор есть мало топлива, благодаря системе Active Fuel Management, умеющей деактивировать половину цилиндров. При этом система изменения фаз газораспределения продолжает обеспечивать необходимую тягу.
Перевожу на конкретные цифры: в городе при обычной езде, довольно активной Tahoe изволит откушивать 16—17 литров бензинчика, что не так уж и плохо для огромного заокеанского гостя. А вот при поездке на «дальняк» за несколько сотен километров мне удалось добиться наилучшего результата в 11,7 литра, при этом бортовой компьютер показывал, что самый лучший расход (до меня) был… 9,6 л! И это — вполне реальные цифры, к тому же, в бак входит почти центнер топлива. Да, прошли те времена, когда эти исполины в прямом смысле слова пожирали по 30—40 литров горючки.
На ходу Chevrolet Tahoe остается типичным американцем, даже несмотря на систему Magnetic Ride Control, отслеживающую дорожное покрытие аж 1000 раз в секунду, машина раскачивается, но делает это с убаюкивающим комфортом. Tahoe научился и уверенно тормозить, но больше всего удивляет маневренность — радиус разворота 3-тонной махины всего 11,9 метра!
Этот гигант запросто способен развернуться на крохотном для своих габаритов пяди земли русской. При этом, несмотря на чудовищную мощь в 426 л. с, гонять на нем особо не хочется, да и нет такой нужды, когда ты заранее знаешь свой практически безграничный запас мощности. Вот если бы еще не транспортный налог…
Остается лишь добавить, что за свои услуги, габариты и мощь Tahoe просит вполне себе божескую по нынешним временам цену — разговор с дилером начинается от 4 млн. рублей. А что: всего каких-то четыре KIA Rio в топовой версии…