Тест-драйв обновленной Toyota C-HR: выбираем лучшие версию и мотор

А если углубиться в тему, то оказывается, что в мире «Хотвилсов» есть и вовсе штучные экземпляры, которые не принято доставать из упаковки. К последнему типу самый маленький кроссовер «Тойоты», в виду массовости его производства, конечно же, отнести нельзя. А вот понять, ангел он, вызывающий симпатию или отталкивающий демон, можно вполне. Для этого портал «АвтоВзгляд» испытал сразу две версии обновленного C-HR.
Какая же из них лучше?
Как только Toyota перестала страдать примитивизмом в дизайне, ее модельный ряд тут же похорошел. Не будем брать в счет большие тяжелые внедорожники — их внешность — нестареющая классика. А вот постоянно ищущие себя Camry и RAV4 наконец-то выглядят прилично. Но, если мы говорим про самый маленький C-HR, то он изначально был симпатягой, словно прибывшим на землю из будущего.
Правда, первое пришествие состоялось с урезанным набором опций. Но с рестайлингом кроссовер получил недостающее — наряду с новыми бамперами ему достались двухцветные 17-дюмовые диски и светодиодная оптика, доступная во всех комплектациях. Последняя опция, при наших-то погодных условиях, особенно хороша — даже будучи грязными, фары практически не теряют свой эффективности. Однако больше новых «плюшек», конечно же, внутри.
Чтобы попасть в салон кроссовера, не нужно вынимать брелок из кармана. Система бесключевого доступа позволяет отпирать и запирать C-HR касанием дверных ручек. Правда, активны только передние. А вот ручки задних лишены датчиков, да и расположены не самым удобным образом даже для пользования взрослыми пассажирами. Дети и вовсе до них не дотягиваются. Но выглядит в целом такое решение, безусловно, красиво.
Интерьер C-HR — футуристичен не менее. Здесь много витиеватых панелей из мягкого пластика разного цвета и фактуры. Впрочем, как пользователям, нам ведь важно удобство. И C-HR в этом плане вполне приемлем, даже несмотря на свои скромные габариты.
Сидеть спереди оказалось удобно — кресла большие, с развитой боковой поддержкой, удерживающей седока при активной езде, а еще они обладают необходимым набором регулировок (в топовой версии Cool — настройки электрические).
Руль регулируется во всех необходимых плоскостях. Да и в целом, с эргономикой — порядок. Стоит ли говорить о том, что дотянуться тут до любой клавиши не составляет труда?
При небольших габаритах кроссовера не то, что до центральной консоли достаешь согнутой в локте рукой, до пассажирского стеклоподъемника можно дотянуться, особо не наклоняясь. Но при этом делить первый ряд с пассажиром вполне себе комфортно — локтями не толкаешься, у каждого есть свой метр свободного пространства. А если оглядеться, то можно найти достаточно ниш и бардачков, позволяющих хранить всякую мелочевку. Их размеры, конечно же, не весть есть что, но вовсе без них было бы неудобнее.
Чтобы окончательно умаслить российского клиента с обновлением, «тойотовцы» добавили в кроссовер теплые опции в виде подогрева зоны покоя щеток стеклоочистителя, передних сидений и руля, обогреваемые боковые зеркала, а так же дополнительный отопитель салона для комплектации Hot. Да что там, в C-HR есть даже индикатор уровня омывающей жидкости. А уж ее-то расход в кроссовере, с учетом появления омывателя фар в списке базовых опций, стремителен.
Задний ряд, увы, менее удобен. Но претензии, по большей части, касаются опциональной составляющей галерки. Здесь, например, нет подлокотника, нет воздуховодов и дополнительной зарядки USB. Но и в дальних поездках она будет комфортна разве что детям. И то не без оговорки в виде крохотных окон-бойниц, в который рассматривать окружающий мир приходится, вытянув шею. Взрослым же, несмотря на то, что межкресельный запас позволяет усесться даже рослому пассажиру, вряд ли понравится излишне вертикальный угол наклона спинки дивана. Впрочем, в «Тойоте» никто и не настаивает на статусе C-HR, как семейного кроссовера. В первую очередь, он предназначен для молодежи. И здесь машина полностью оправдывает ожидания.
Молодой аудитории нужно, чтобы было красиво и стильно. Все это у C-HR есть. Подрастающее поколение любит технологии. Да, с этого кроссовера на модельный ряд бренда начала распространятся возможность подключения смартфонов при помощи Apple CarPlay и Android Auto. Тинейджерам нужна громкая и качественная музыка. Мультимедийная система с 9-ю динамиками и цифровой обработкой и настройкой звука Clari-Fi от JBL, что называется, в помощь.
К слову, C-HR даже сгодится в качестве временного жилища на каком-нибудь «опенэйре» — если сложить спинки заднего ряда, которые при этом образуют ровный с багажным пол, то 297 литров свободного пространства увеличиваются в разы. Спать, конечно, придется одному и с подогнутыми ногами, но делать это на ровной поверхности будет в любом случае удобнее. Да и в целом, ночевка в машине мне видится куда более безопасной и комфортной, нежели кормить комарье в палатке и вздрагивать всякий раз, когда кто-то проходит мимо тряпичного жилища.
Собственно, и едет C-HR легко, по-молодежному. Если мы говорим про 116-сильный турбодвигатель объемом 1,2 литра, предлагаемый в сочетании с вариатором и полным приводом, то на бумаге прыти там чуть более 11 секунд на сотню — немного. Но по субъективным ощущениям, динамика приятная. К тому же, в поворотах и на нестабильных поверхностях такой C-HR выглядит чуть более надежным и предсказуемым, чем переднепривродная версия с двухлитровым мотором. Последняя обладает, кажется, даже избыточной мощностью для такого небольшого размера. Но зато 148-сильный C-HR хорош в спринте — тяги, что называется, за глаза. А расход, на литр меньше, чем у турбоверсии.
А вот комфорта у моноприводной модицикации, на удивление, чуть меньше — подвеска работает жестче по выбоинам. Допускаю, что из-за резины. Но ощущения точно разнятся.
Для езды по более серьезному бездорожью, чем лесная дорожка или небольшая колея в поле, обе версии, конечно же, не годятся: виной тому — 160 мм дорожного просвета. Но стоит признать, что подвеска обоих кроссоверов довольно лояльна к ухабистой сельской местности, где основная масса неровностей — бугры и ямы со скругленными краями. Идет не жестко, отрабатывает неровность с комфортом. А в качестве подспорья, помимо полного привода, кроссовер получил систему помощи при подъеме в гору.
Впрочем, стихия C-HR — это город, о чем и говорит наличие таких опций, как автопарковщик, система мониторинга слепых зон, камера заднего вида и система помощи при выезде с парковки задом.
В качестве итога хочется сказать, что C-HR для своих задач, безусловно, подходит. Плоха экономическая ситуация, которая сделала его чрезмерно дорогим, переведя из раздела доступных в отдел эксклюзивных автомобилей. А ведь раньше его, наверняка, выдавали бы в качестве подарка к «Крузакам». Сегодня же, имея два миллиона рублей, нужно очень захотеть небольшую машинку, и поддаться эмоциям, а не здравому смыслу, который, наверняка бы, говорил: возьми ту, которая побольше.