Тест-драйв обновленной Toyota C-HR: выбираем лучшие версию и мотор

А если углубиться в тему, то оказывается, что в мире «Хотвилсов» есть и вовсе штучные экземпляры, которые не принято доставать из упаковки. К последнему типу самый маленький кроссовер «Тойоты», в виду массовости его производства, конечно же, отнести нельзя. А вот понять, ангел он, вызывающий симпатию или отталкивающий демон, можно вполне. Для этого портал «АвтоВзгляд» испытал сразу две версии обновленного C-HR.

Какая же из них лучше?

Как только Toyota перестала страдать примитивизмом в дизайне, ее модельный ряд тут же похорошел. Не будем брать в счет большие тяжелые внедорожники — их внешность — нестареющая классика. А вот постоянно ищущие себя Camry и RAV4 наконец-то выглядят прилично. Но, если мы говорим про самый маленький C-HR, то он изначально был симпатягой, словно прибывшим на землю из будущего.

Правда, первое пришествие состоялось с урезанным набором опций. Но с рестайлингом кроссовер получил недостающее — наряду с новыми бамперами ему достались двухцветные 17-дюмовые диски и светодиодная оптика, доступная во всех комплектациях. Последняя опция, при наших-то погодных условиях, особенно хороша — даже будучи грязными, фары практически не теряют свой эффективности. Однако больше новых «плюшек», конечно же, внутри.