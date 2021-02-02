Вкус премиальности: первый тест-драйв нового Hyundai Palisade

Именами в стиле «Палисад» в России называют не только огороды, но и ракеты с пушками, так что Hyundai со своим Palisade точно не прогадал: получилось весьма приятно для русского слуха, хоть изначально привязка была не то к американскому поселку, не то к мексиканскому заливу. Воистину народы по обе стороны океана ментально ближе, чем кажутся.

Автомобильные пристрастия тоже многократно и повсеместно пересекаются: и там, и тут любят большие комфортабельные машины с высоким дорожным просветом, приводом на все четыре колеса и мощными моторами. Технически Hyundai Pаlisade именно такой: просторный, ламповый, семейный, да еще и с 20 сантиметрами под днищем. То, что нужно в наших условиях.

Статическая презентация подтверждает: машина яркая и стильная, на дорогах заметная, объем салона соизмерим со среднестатистической московской квартирой. Интересные, действительно привлекательные цвета, массивные и тяжелые двери — определенно «по красоте». В салоне дела обстоят еще лучше: великое множество ниш и полок, большой экран мультимедиа, трехзонный климат-контроль с управлением на втором ряду, АКП с селектором в виде кнопок, 12 подстаканников, 7 USB-портов, розетка на 220 и память сидений у водителя. Да, такого наборчика порой не увидишь даже и у куда более премиальных конкурентов.