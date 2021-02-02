Вкус премиальности: первый тест-драйв нового Hyundai Palisade

Именами в стиле «Палисад» в России называют не только огороды, но и ракеты с пушками, так что Hyundai со своим Palisade точно не прогадал: получилось весьма приятно для русского слуха, хоть изначально привязка была не то к американскому поселку, не то к мексиканскому заливу. Воистину народы по обе стороны океана ментально ближе, чем кажутся.
Автомобильные пристрастия тоже многократно и повсеместно пересекаются: и там, и тут любят большие комфортабельные машины с высоким дорожным просветом, приводом на все четыре колеса и мощными моторами. Технически Hyundai Pаlisade именно такой: просторный, ламповый, семейный, да еще и с 20 сантиметрами под днищем. То, что нужно в наших условиях.
Статическая презентация подтверждает: машина яркая и стильная, на дорогах заметная, объем салона соизмерим со среднестатистической московской квартирой. Интересные, действительно привлекательные цвета, массивные и тяжелые двери — определенно «по красоте». В салоне дела обстоят еще лучше: великое множество ниш и полок, большой экран мультимедиа, трехзонный климат-контроль с управлением на втором ряду, АКП с селектором в виде кнопок, 12 подстаканников, 7 USB-портов, розетка на 220 и память сидений у водителя. Да, такого наборчика порой не увидишь даже и у куда более премиальных конкурентов.
В «топе» есть даже вентиляция на втором ряду, а сами кресла могут быть аж четырех оттенков, в том числе роскошного бордового цвета. Про подогрев руля, беспроводную зарядку для смартфона и прочие «ватрушки» даже упоминать как-то стыдно. Под капотом скрываются два «подналоговых» двигателя — «турбодизель» о 200 силах и бензиновый V6 на приятные слуху 249 л. с. Оба доступны исключительно с автоматической восьмиступенчатой трансмиссией собственного производства. Звучит отлично, осталось лишь подтвердить это на ходу.
Первые километры по испещренным трамвайными путями и «превратностями» отечественного асфальта дорогам негативных эмоций не несут: машина справляется, в салоне приятно звучит Harman Kardon, обладающий эффектом морского бриза и живого леса, который, кстати, устанавливается фактически во всех комплектациях. Кресло широкую спину не жмет, а коробка незаметно щелкает передачами, уверенно справляясь и с ускорениями и с экономией топлива. К примеру, дизелек «рисует» в городе оптимистичные 10 литров, что для двухтонной машины очень неплохо. Опять корейцы молодцы, получается?
Тем временем стемнело, улица сменилась загородной магистралью, а у нас с «Палисадом» начались первые невзгоды. Степенный разговор на переднем ряду перешел на повышенный тон: шумоизоляция неохотно справляется с шорохом шин и гулом ветра. А еще приходится напрягать глаза. Дело в том, что образ Pаlisade визуально перекликается с фирменным стилем Mitsubishi, но с оговоркой: там, где у «трех бриллиантов» противотуманки и поворотники, у «Палисада» — головной свет. В результате фары заляпываются грязью уже через 50—60 километров зимней дороги, а водителю остается только ехать «по приборам». Омывателя, естественно, нет, а протирать — бесполезно, ибо эффекта от тряпки хватает минут на 40. К слову, передних противотуманок, которые могли бы сгладить этот огрех, тоже нет. Чудны дела твои, Hyundai.
«Зрячая» часть — радар, в том числе отвечающий за адаптивный круиз, расположена в самом низу бампера, под номером, поэтому зимой мгновенно покрывается снегом, грязью и наледью, о чем тут же сообщает водителю гирляндой восклицательных пиктограмм на приборной панели. Что ж, едем «ногами», не обращая внимания на всполохи желтого. Зимой подобные беды происходят почти у всех автомобилей с сенсорами, лидарами-камерами. Если, конечно, это не Mercedes-Benz. Хуже, что при спуске в овраг «всевидящее око» можно еще и повредить. Хотя, согласитесь: с дуру можно и всем известную субстанцию сломать.
Hyundai Pаlisade умеет самостоятельно держаться в полосе, причем делает это с завидной сноровкой, а также подсказывает водителю о дорожных знаках. Только вот читать их машина не умеет, а подгружает информацию из навигационной системы, посему теория не всегда совпадает с практикой. Надо быть осторожнее и подстраховываться дополнительными приборами. Иначе, можно и штрафов набрать.
Но получится это не у всех: бензиновая машина едет весело, а вот «дизель» более скуп на эмоции. Кажется, что 2,2-литрового 200-сильного мотора «большому мальчику» слегка не хватает, посему обгон вереницы фур следует планировать заранее. Впрочем, спортивный реждим — в помощь! Подвеску заточили на управляемость, сжали, чтобы машину слушалась руля. Да, рулится он неплохо, зато ямы воспринимает иногда болезненно. Но не смертельно.
Корейцы считают, что Hyundai Pаlisade будет конкурировать в России с Mazda CX-9 и Toyota Highlander. С точки зрения простора и обилия посадочных мест — определенно будет. «Тойоту», кстати, заткнет за пояс и по цене, ведь в пристойном оснащении «Горец» попросит за себя свыше 4 млн рублей, тогда как топовый Hyundai Pаlisade в комплектации Cosmos окажется на пару сотен тысяч дешевле. А вот Mazda CX-9, пусть и меньше по объему, но зато дешевле по прайсу — «топчик» пребывает на уровне средней комплектации «Палисада». Как думаете, кто выйдет победителем в гонке больших кроссоверов? У корейцев, дающих возможность вкусить больше премиальности за меньше денег, есть все шансы застолбить за собой и этот сегмент.