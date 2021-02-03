Зимний тест-драйв Volvo XC40: пошалить не получится

Те, кого волнует наличие пресловутого «китайского следа» в сборке автомобиля из Луцяо, могут спать спокойно — на качестве Volvo смена завода никак не отразилось. По крайней мере, визуально никаких признаков «бюджетной» сборки не обнаружено. Традиционная в таких случаях разница прослеживается только в VIN-номере.
Сразу о главном
Volvo XC40 в стандартной комплектации T3, оснащенный 150-сильным бензиновом мотором и восьмиступенчатым «автоматом», стоит 2 550 000 рублей. На фоне прайсов таких премиальных одноклассников, как Range Rover Evoque (от 3 212 000 рублей), Mercedes-Benz GLA (от 3 200 000), Jaguar E-Pace (от 3 003 000), Lexus UX (от 2 500 000), Audi Q3 (2 475 000), BMW X1 (2 360 000), ценник компактного «шведа» выглядит вполне приемлемым.
В то же время, на нашем рынке за два с половиной миллиона можно рассчитывать на топовые версии альтернатив попроще — например, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan или Mitsubishi Eclipse Cross.
Что касается статистики, то по результатам прошлогодних продаж XC40 на нашем рынке замыкает тройку самых популярных представителей скандинавского бренда, уступая место старшим собратьям XC60 и XC90. Иначе говоря, если у нас и выбирают «шведов», то размером побольше.
В любом случае не так просто устоять перед хорошо знакомым нордическим обаянием Volvo, чтобы поддаться законам премиум-жанра и рассматривать в качестве семейного автомобиля компактный ХС40. У нас на зимнем тесте оказался один из первых прибывших в Россию экземпляров китайского производства в комплектации Т4 с бензиновым 190-сильным 2-литровым турбомотором, который работает в паре с безальтернативным восьмиступенчатым «автоматом» Aisin.
В качестве семейного автомобиля можно было бы рассмотреть более экономичную версию T3 с 1,5-литровым мотором мощностью 150 л. с., но официальная разница в расходе в сравнении с Т4 совсем несущественна: 6,5 л на 100 км против 6,9 л в смешанном стиле. Признаемся сразу: у нас в морозную погоду этот показатель оказался более внушительным — 9 л на сто км.
Семейный органайзер
Одна из определяющих характеристик автомобиля, претендующего на статус добросовестной «семейной няни» — размер багажного отделения. У ХС40 он составляет 460 л — показатель не самый выдающийся в классе, зато под полом скрывается полезный вместительный короб. Причем пол, одновременно выполняющий функцию полки, складывается в вертикальную перегородку, разделяющую багажник на две части. На ее верхней грани предусмотрены крючки, куда можно повесить сумки и пакеты — решение более, чем уместное в семейном авто.
Сюрпризы в виде кармашков, бардачков и отделений для мелочей рассыпаны по всем «апартаментам» — даже под передним креслом спрятан выдвижной ящик. Салон трансформируется легко и удобно: при сложенных сиденьях здесь образуется ровный пол, а объем багажника увеличивается до 1336 л.
О том, что производитель на совесть приспособил ХС40 для длительного семейного путешествия, свидетельствует внушительный объем пространства на заднем ряду и удобный профилированный диван второго ряда с откидывающимся подлокотником. Для компактного кроссовера места здесь на удивление предостаточно, хотя из-за высокого центрального тоннеля на полу третьему пассажиру сидеть в середине не слишком комфортно.
Капитанский мостик
На почетном водительском месте в XC40 будет уютно и папе, и маме, и дедушке, и бабушке. Во-первых, здесь удобная посадка, благодаря объемному, легко регулируемому креслу. Во-вторых, вполне хватает свободного места. В-третьих, шведским дизайнерам по-прежнему не изменяет вкус, и к безупречному стилю оформления интерьера сложно предъявить какие-либо претензии. А в-четвертых, автомобиль легко и приятно управляется.
Вот только тем, кто сюда пересел из бюджетных или стареньких машин, придется привыкнуть к некоторым особенностям эргономики. На самом деле шведы уже давно приучили своих верных поклонников к сенсорному управлению функционалом через свой вертикальный интерактивный планшет.
Так что новичкам придется найти взаимопонимание с мультимедийкой Sensus, а также смириться, например, с тем, что при установке температуры необходимо дважды целится в определенную точку на сенсорном экране. Безусловно, в движении это требует гораздо большего внимания, чем при использовании простых кругляшей. Второй вариант — применять голосовой ассистент, но к нему тоже придется привыкнуть. Дело времени.
Кроме того, новичкам следует учитывать особенности управления коробкой передач с помощью джойстика. Например, не стоит забывать, что режим «паркинг» здесь включается отдельной кнопкой, а не привычным движением рукоятки. Если об этом забыть, то последствия могут быть непредсказуемыми и печальными.
В остальном, тут все расположено на своих местах, панель приборов читается лаконично, в каждой мелочи заметно предельное внимание инженеров и дизайнеров. Короче говоря, водитель будет себя чувствовать в этих «европенатах», как дома.
Как бы чего не вышло!
В движении шведская колесница также не изменяет традициям своих предшественников, хоть кроссовер и создан на сравнительно новой платформе CMA (Compact Modular Architecture). Философия Volvo осталась прежней, и никуда не делся условный корпоративный лозунг: «комфорт и безопасность превыше всего». Так что «швед» приятно удивит предельным вниманием не только к пассажирам, но и к водителю.
Volvo чудесным образом угадает, как вы намерены ехать, что подтверждают настройки рулевого управления и подвески. Главное, чтобы никто не тревожился, и все были спокойны. Любой пожар при попытке водителя приперчить это вегетарианское блюдо и вызвать всплеск адреналина, сразу же тушится на корню. Комфортный, легкий и пустоватый руль идеален для начинающих водителей. Собранная подвеска проявляет вежливость на проблемном асфальте, а на ровном шоссе демонстрирует примерную плавность хода.
Заботливое «Как бы чего не вышло!» чувствуется при каждом намерении совершить скоростной маневр или азартно зайти в поворот. Volvo тут же гасит накал и сглаживает эмоции. В итоге маневр происходит исключительно «по уставу», зато все чувствуют себя комфортно и в безопасности.
При этом тандем 190-сильного турбомотора и 8-ступенчатого «автомата» работает слаженно и выкладывается на всю катушку: «лошадок» хватает за глаза, коробка не зевает, реакция акселератора адекватная. В помощь водителю — настройки режимов движения Drive Mode, но всюду в приоритете комфорт и безопасность.
В результате недостатка динамики не наблюдается, но и не испытываешь острого ощущения драйва. Создается впечатление, что холодные и расчетливые электронные «мозги» Volvo деликатно демпфируют всякий порыв страстного «сердца» с горячим турбонаддувом. На выходе мы имеем уверенное и напористое ускорение, но четко выверенное, контролируемое, без огня и взрыва.
Без страсти, но с любовью
На самом деле вся эта усердная забота и попечение убедительно свидетельствует в пользу одного: этот шведский «дворецкий» — отличный вариант главного семейного помощника. К чему лишние страсти во время движения, когда речь идет о безопасности самых дорогих и близких?
Общую картину дополняет и тот факт, что наличие системы полного привода Volvo XC40 дает уверенность и на мокром грунте, и на скользкой или заснеженной дороге. А внушительный дорожный просвет в 211 мм в наших условиях выглядит весьма уместным бонусом.
На российском рынке Volvo XC40 доступен в трех комплектациях с тремя бензиновыми моторами: 1,5-литровым мощностью 150.с., а также двумя 2-литровыми — 190 и 249 л. с. Во всех версиях в качестве коробки передач предлагается безальтернативный «автомат». Диапазон цен на модель, повторимся, варьируется от 2 550 000 до 3 392 000 рублей, что, как уже было сказано выше, выгодно вписывается в конкурентную среду. Так что с прагматичной точки зрения шведский вариант компактного кросса в качестве семейного автомобиля вполне оправдан.