Зимний тест-драйв Volvo XC40: пошалить не получится

Те, кого волнует наличие пресловутого «китайского следа» в сборке автомобиля из Луцяо, могут спать спокойно — на качестве Volvo смена завода никак не отразилось. По крайней мере, визуально никаких признаков «бюджетной» сборки не обнаружено. Традиционная в таких случаях разница прослеживается только в VIN-номере.

Сразу о главном

Volvo XC40 в стандартной комплектации T3, оснащенный 150-сильным бензиновом мотором и восьмиступенчатым «автоматом», стоит 2 550 000 рублей. На фоне прайсов таких премиальных одноклассников, как Range Rover Evoque (от 3 212 000 рублей), Mercedes-Benz GLA (от 3 200 000), Jaguar E-Pace (от 3 003 000), Lexus UX (от 2 500 000), Audi Q3 (2 475 000), BMW X1 (2 360 000), ценник компактного «шведа» выглядит вполне приемлемым.

В то же время, на нашем рынке за два с половиной миллиона можно рассчитывать на топовые версии альтернатив попроще — например, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan или Mitsubishi Eclipse Cross.

Что касается статистики, то по результатам прошлогодних продаж XC40 на нашем рынке замыкает тройку самых популярных представителей скандинавского бренда, уступая место старшим собратьям XC60 и XC90. Иначе говоря, если у нас и выбирают «шведов», то размером побольше.