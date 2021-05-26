В России отзывают аварийно опасные кроссоверы Subaru XV и Forester

Причиной проведения сервисной кампании послужили проблемы с подвеской: японцы обнаружили, что на некоторых кроссоверах болты кронштейна заднего стабилизатора затянуты недостаточно сильно, и в любой момент они могут раскрутиться. В лучшем случае водитель столкнется с посторонними стуками в ходовой. В худшем — «свободный» кронштейн повредит ведущий вал, подрамник или даже тормозную трубку.

А учитывая, что ездить с подбитой тормозной трубкой крайне небезопасно, визит в сервис владельцам потенциально неисправных кроссоверов откладывать не стоит. Механики совершенно бесплатно для собственников проверят состояние крепежей и в случае необходимости затянут болты до нужного момента.

Проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под отзывную кампанию, можно на официальном сайте Росстандарта или у официального дилера. И в том, и в другом случае понадобится VIN-номер транспортного средства.