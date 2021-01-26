Бесплатный ремонт негарантийного автомобиля у «официала»: миф или реальность

Производитель ответственность за мотор уже не несет, а значит, ремонт может быть только платным. Но поскольку речь идет о довольно крупной сумме, то вы приходите к официальному дилеру, показываете мастеру-консультанту сервисную книжку с печатями, подтверждающими прохождение всех ТО в срок, рассказываете, что вы преданный фанат марки, купивший третью подряд машину любимого бренда, а дальше надеетесь на чудо. Вернее, на добрую волю.

Если у производителя предусмотрена программа поддержки владельцев постгарантийных автомобилей, то дилер проверяет достоверность сказанного вами. И в случае подтверждения неистовой лояльности составляет запрос в представительство, убеждая «боссов» в том, что их клиент заслуживает поддержки. О какой поддержке речь? О полностью или частично бесплатном ремонте — как повезет.

У КОГО ЭТО РАБОТАЕТ?

Сказать однозначно, у каких производителей такие программы сегодня есть, довольно сложно, ведь, как правило, о них шибко не распространяются. Оно и понятно: в противном случае пришлось бы оказывать «благотворительную» помощь всем, а это невозможно — бюджеты не резиновые. Сейчас подобное практикуют премиальные бренды — например, Jaguar Land Rover. Раньше такую заботу проявляли и о постгарантийных машинах массовых марок — скажем, Volkswagen.