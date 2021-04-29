Буйная голова: первый тест-драйв обновленного Infiniti QX50

Фото: АвтоВзгляд
Японцы выкатили освеженную версию своего бестселлера в России. Да, кроссовер Infiniti QX50, надо признать, заметно возмужал, поумнел и стал радушнее к обитателям салона. Предлагаем и вам убедиться в этом в ходе премьерного тест-драйва. Погнали?

С ходу имею вам сказать, что отличия кроссовера нового модельного года от предыдущего не заметит даже самый отъявленный фанат Infiniti QX50. И знаете, почему? Да потому, что их нет! Да-да, японцы не стали утруждаться по поводу внешних изменений, и этому есть объяснение. Зачем что-либо улучшать, если и без того футуристичный дизайн автомобиля привлекает взгляды. Причем даже тех, кто пилотирует болиды конкурентных марок.

Фото: АвтоВзгляд

Нельзя не признать, что резкие грани и рубленный рельеф на фоне примелькавшихся демократичных форм тех же европейских моделей смотрятся много эффектнее. Сами же японцы и вовсе не скромничают, говоря о том, что есть наш концептуальный стиль, а остальных попросту не существует! Отчасти и вправду, с этим можно согласиться. Особенно, если «Финик» выкрашен в новый коричневый цвет с отливом под гламурным названием «Мокка миндаль».

Премиальные интерьеры тоже узнаваемы. Акцентировать внимание на высококачественной отделке и деликатно подретушированных элементах декора не имеет смысла. Тут все по-прежнему: эргономично, нескучно и дорого.

Фото: АвтоВзгляд

А вот, на что действительно следует обратить внимание, так это на поумневший мультимедийно-развлекательный комплекс. Новая система больше не отправит водителя покурить, пока будет пытаться синхронизироваться со смартфоном. Да и реагирует на команды устройство много быстрее, чем раньше. Виной тому — мощный четырехъядерный процессор, а вместе с ним и увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти. Встроенный Bluetooth-модуль поднялся до уровня 4.1, примерив на себя новейшее программное обеспечение.

Свежая «голова» оказалась настолько буйной, что водитель точно не заскучает в дороге. Похоже, там, где училась Siri — Infiniti преподавала! Система без запинок и искажений распознает до 6000 голосовых команд. Для сравнения: раньше головное устройство понимало лишь 500, да и то с задержками и через раз.

Фото: АвтоВзгляд

Что касается телевизоров, то их по-прежнему два. Да, некоторым не нравится двухэтажная компоновка, когда один центральный дисплей водружается над другим. Но, как по мне, подобное решение довольно неординарное, удобное, а главное — не как у всех. К тому же, японцы добавили графики и навалили пикселей, сильно повысив им разрешение. В общем, в отсутствии сочности цветопередачи мониторы больше не упрекнуть.

А еще заметно расширился интерфейс управления системами безопасности. К примеру, по отдельности можно вырубать помощников, предотвращающих от столкновения, что спереди, что сзади. Забавно поиграть с настройками подвесок, двигателя и рулевого управления, подобрав для себя максимально плюшевый или неприлично гоночный режимы движения. Приятным бонусом планового обновления стал новый дизайн ключа. Отныне он не напоминает собой брелок от низкобюджетного Nissan, да и мягкий на ощупь пластик приятно держать в руке. Что, прокатимся?

Фото: АвтоВзгляд

Любопытно, что при переводе QX50 на новый модельный год, японцы никаких технических манипуляций не совершали. Во всяком случае, они этим не кичились. Однако нельзя не заметить, что автомобиль стал лучше рулиться и ехать. Смею предположить, что инженеры все же покрутили пальцами где-то у «мозгов», подшаманив алгоритм работы вариатора. Вы не поверите, но больше никаких «тупняков» при разгоне! Более того: поколдовали ребятки и над настройками электроусилителя, не забыв при этом внести коррективы в работу подвесок. «Финик» стал более чутким по рулю и менее валким по ходовой.

Правда, в угоду управляемости пришлось частично пожертвовать комфортом. Машинка получилась слегка зажатой, зато «драйвовой». Ну а про динамику 249-сильного движка говорить — только буквы тратить! Он прекрасен. Причем во всем диапазоне оборотов: ударил по «гашетке» — ушел в точку. И это при посредственном аппетите. В перманентном режиме Sport бак высыхает в пропорции 13 литров на сотню, а если не гнаться за рекордами по расходу «горючки», то QX50 не выползет и из десяти.

В общем, с обновлением кроссовера у японцев получилось. Infiniti QX50 стал более вразумительным, продвинутым и сбитым. Спору нет — он определенно поможет укрепить позиции марки на российском рынке. Тем более, что даже в базовой версии автомобиль отныне не лишен всевозможных полезностей и радостей жизни, включая парктроники и камеру заднего вида.

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1 мая 2021
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