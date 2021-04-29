Буйная голова: первый тест-драйв обновленного Infiniti QX50

С ходу имею вам сказать, что отличия кроссовера нового модельного года от предыдущего не заметит даже самый отъявленный фанат Infiniti QX50. И знаете, почему? Да потому, что их нет! Да-да, японцы не стали утруждаться по поводу внешних изменений, и этому есть объяснение. Зачем что-либо улучшать, если и без того футуристичный дизайн автомобиля привлекает взгляды. Причем даже тех, кто пилотирует болиды конкурентных марок.
Нельзя не признать, что резкие грани и рубленный рельеф на фоне примелькавшихся демократичных форм тех же европейских моделей смотрятся много эффектнее. Сами же японцы и вовсе не скромничают, говоря о том, что есть наш концептуальный стиль, а остальных попросту не существует! Отчасти и вправду, с этим можно согласиться. Особенно, если «Финик» выкрашен в новый коричневый цвет с отливом под гламурным названием «Мокка миндаль».
Премиальные интерьеры тоже узнаваемы. Акцентировать внимание на высококачественной отделке и деликатно подретушированных элементах декора не имеет смысла. Тут все по-прежнему: эргономично, нескучно и дорого.
А вот, на что действительно следует обратить внимание, так это на поумневший мультимедийно-развлекательный комплекс. Новая система больше не отправит водителя покурить, пока будет пытаться синхронизироваться со смартфоном. Да и реагирует на команды устройство много быстрее, чем раньше. Виной тому — мощный четырехъядерный процессор, а вместе с ним и увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти. Встроенный Bluetooth-модуль поднялся до уровня 4.1, примерив на себя новейшее программное обеспечение.
Свежая «голова» оказалась настолько буйной, что водитель точно не заскучает в дороге. Похоже, там, где училась Siri — Infiniti преподавала! Система без запинок и искажений распознает до 6000 голосовых команд. Для сравнения: раньше головное устройство понимало лишь 500, да и то с задержками и через раз.
Что касается телевизоров, то их по-прежнему два. Да, некоторым не нравится двухэтажная компоновка, когда один центральный дисплей водружается над другим. Но, как по мне, подобное решение довольно неординарное, удобное, а главное — не как у всех. К тому же, японцы добавили графики и навалили пикселей, сильно повысив им разрешение. В общем, в отсутствии сочности цветопередачи мониторы больше не упрекнуть.
А еще заметно расширился интерфейс управления системами безопасности. К примеру, по отдельности можно вырубать помощников, предотвращающих от столкновения, что спереди, что сзади. Забавно поиграть с настройками подвесок, двигателя и рулевого управления, подобрав для себя максимально плюшевый или неприлично гоночный режимы движения. Приятным бонусом планового обновления стал новый дизайн ключа. Отныне он не напоминает собой брелок от низкобюджетного Nissan, да и мягкий на ощупь пластик приятно держать в руке. Что, прокатимся?
Любопытно, что при переводе QX50 на новый модельный год, японцы никаких технических манипуляций не совершали. Во всяком случае, они этим не кичились. Однако нельзя не заметить, что автомобиль стал лучше рулиться и ехать. Смею предположить, что инженеры все же покрутили пальцами где-то у «мозгов», подшаманив алгоритм работы вариатора. Вы не поверите, но больше никаких «тупняков» при разгоне! Более того: поколдовали ребятки и над настройками электроусилителя, не забыв при этом внести коррективы в работу подвесок. «Финик» стал более чутким по рулю и менее валким по ходовой.
Правда, в угоду управляемости пришлось частично пожертвовать комфортом. Машинка получилась слегка зажатой, зато «драйвовой». Ну а про динамику 249-сильного движка говорить — только буквы тратить! Он прекрасен. Причем во всем диапазоне оборотов: ударил по «гашетке» — ушел в точку. И это при посредственном аппетите. В перманентном режиме Sport бак высыхает в пропорции 13 литров на сотню, а если не гнаться за рекордами по расходу «горючки», то QX50 не выползет и из десяти.
В общем, с обновлением кроссовера у японцев получилось. Infiniti QX50 стал более вразумительным, продвинутым и сбитым. Спору нет — он определенно поможет укрепить позиции марки на российском рынке. Тем более, что даже в базовой версии автомобиль отныне не лишен всевозможных полезностей и радостей жизни, включая парктроники и камеру заднего вида.