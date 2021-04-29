Буйная голова: первый тест-драйв обновленного Infiniti QX50

Любопытно, что при переводе QX50 на новый модельный год, японцы никаких технических манипуляций не совершали. Во всяком случае, они этим не кичились. Однако нельзя не заметить, что автомобиль стал лучше рулиться и ехать. Смею предположить, что инженеры все же покрутили пальцами где-то у «мозгов», подшаманив алгоритм работы вариатора. Вы не поверите, но больше никаких «тупняков» при разгоне! Более того: поколдовали ребятки и над настройками электроусилителя, не забыв при этом внести коррективы в работу подвесок. «Финик» стал более чутким по рулю и менее валким по ходовой.

Правда, в угоду управляемости пришлось частично пожертвовать комфортом. Машинка получилась слегка зажатой, зато «драйвовой». Ну а про динамику 249-сильного движка говорить — только буквы тратить! Он прекрасен. Причем во всем диапазоне оборотов: ударил по «гашетке» — ушел в точку. И это при посредственном аппетите. В перманентном режиме Sport бак высыхает в пропорции 13 литров на сотню, а если не гнаться за рекордами по расходу «горючки», то QX50 не выползет и из десяти.

В общем, с обновлением кроссовера у японцев получилось. Infiniti QX50 стал более вразумительным, продвинутым и сбитым. Спору нет — он определенно поможет укрепить позиции марки на российском рынке. Тем более, что даже в базовой версии автомобиль отныне не лишен всевозможных полезностей и радостей жизни, включая парктроники и камеру заднего вида.