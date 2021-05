Какой Renault Duster лучше выбрать — дизельный или бензиновый

Несколько особняком в программе продаж стоят машины в исполнении Edition One — как у нас на тесте. Диапазон цен — от 1 295 000 до 1 465 000 рублей. Наш Duster 1.5 dCi, дополненный пакетом «Мультимедиа», обогревом задних дивана в комплекте с парой USB-разъемов на втором ряду и окрашенный металлолом, на момент дебюта стоил 1 407 000 рублей. Сейчас же такая машина обойдется в 1 432 000. Любопытно, что в конфигураторе Edition One отсутствует в принципе. Да и в продаже их скоро не будет: производство «лимитки» должно было закончиться в мае. Но все позиции из того, чем так приятен Edition One, можно будет заказать отдельно в виде опций, либо аксессуаров.

Что же выбрать в итоге?

Бензиновый турбомотор ТСе — для тех, кто хочет получить максимум нового Дастера и готов переплатить за своё решение. Дизель адресован рачительным экономистам: он немного уступает по характеристикам топ-версии, но и стоит дешевле, а в перспективе — при значительных пробегах — сулит еще большую выгоду. А если если есть необходимость сэкономить здесь и сейчас, то стоит обратить внимание на бензиновый двигатель 1.6 — это дёшево и сердито. Наконец, двухлитровый атмосферник из прошлого покажется привлекательным тем консерваторам, кому базовый мотор кажется недостаточно мощным, а современные турботехнологии пугают.