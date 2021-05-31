Какой Renault Duster лучше выбрать — дизельный или бензиновый

Давайте сразу поясним, почему именно Duster. Начнем с того, что это потенциальный бестселлер в сегменте кроссоверов, ведь по соотношению цена/качество мало какой кроссовер может с ним поспорить. Помните 2012 год, когда Duster первого поколения только вышел на российский рынок? Тогда он сразу же стал дефицитным товаром, собрав очередь из ждунов, жаждущих купить простой, но очень симпатичный полноприводный автомобиль за весьма небольшие деньги. Сейчас в это верится с трудом, но в девять лет назад новый «француз» московской сборки стоил немногим более четырехсот тысяч рублей, причем полноприводную модификацию можно было взять, уложившись в полмиллиона!

Сейчас и времена другие, и деньги уже не те. За полмиллиона вы купите только половинку «Дастера». Базовая версия с атмосферным мотором 1.6 мощностью 114 сил, передним приводом и пятиступенчатой «механикой» оценивается в 980 000 рублей. А ведь еще пару месяцев назад такая машина была на 35 тысяч дешевле! В общем, если к новому году цена самого простого кроссовера перевалит за миллион, в этом не будет ничего удивительного. Впрочем, и за эти деньги сейчас мало что купишь. Так что даже 1 175 000 за Duster 1.6 4х4 сейчас кажется хорошим предложением. Потому что едва ли не любой другой полноприводный кроссовер иностранного происхождения будет ощутимо дороже.