Какой Renault Duster лучше выбрать — дизельный или бензиновый

Давайте сразу поясним, почему именно Duster. Начнем с того, что это потенциальный бестселлер в сегменте кроссоверов, ведь по соотношению цена/качество мало какой кроссовер может с ним поспорить. Помните 2012 год, когда Duster первого поколения только вышел на российский рынок? Тогда он сразу же стал дефицитным товаром, собрав очередь из ждунов, жаждущих купить простой, но очень симпатичный полноприводный автомобиль за весьма небольшие деньги. Сейчас в это верится с трудом, но в девять лет назад новый «француз» московской сборки стоил немногим более четырехсот тысяч рублей, причем полноприводную модификацию можно было взять, уложившись в полмиллиона!
Сейчас и времена другие, и деньги уже не те. За полмиллиона вы купите только половинку «Дастера». Базовая версия с атмосферным мотором 1.6 мощностью 114 сил, передним приводом и пятиступенчатой «механикой» оценивается в 980 000 рублей. А ведь еще пару месяцев назад такая машина была на 35 тысяч дешевле! В общем, если к новому году цена самого простого кроссовера перевалит за миллион, в этом не будет ничего удивительного. Впрочем, и за эти деньги сейчас мало что купишь. Так что даже 1 175 000 за Duster 1.6 4х4 сейчас кажется хорошим предложением. Потому что едва ли не любой другой полноприводный кроссовер иностранного происхождения будет ощутимо дороже.
Мы выбирали между двумя модификациями: с новым бензиновым турбомотором 1.3 мощностью 150 сил и хорошо известным полуторалитровым дизелем отдачей в 109 лошадей — обе машины с шестиступенчатой механикой. Каждая по-своему соблазнительна. С одной стороны, бензиновая машина мощнее и шустрее, а в комплектации Style еще и лучше оснащена. Зато дизельный Duster есть в версии Edition One, которая подразумевает практичные расширители колесных арок и накладки на двери из неокрашеного пластика; а также оранжевые акценты в салоне, которые приятно разнообразят пластмассовый внутренний мир кроссовера. Кроме того, на выбор повлиял и окрас кузова. Серо-коричневый цвет бензиновой машины неплох, однако оранжевый, в который окрашен дизель, куда наряднее. А главное — фотогеничнее!
Но отбросим эмоции и взглянем на Renault с позиций рационализма. Дизель хоть немного, но экономичнее — раз. Он изучен дастероводами вдоль и поперек (в отличие от бензинового турбомотора) — это два. У него 16-ые колеса против 17-дюймовой обуви бензиновой машины, а значит можно будет немного сэкономить на зимних шинах, да и плавность хода должна быть лучше — это три. А еще у него тряпочный салон вместо отделанной кожзамом мебели — такое решение гигиеничнее, поскольку летом сидеть на экокоже будет жарче.
И вот вам еще аргумент — это уже в пятых. Вот, допустим, что владелец «Дастера» захочет продать его через несколько лет. Как думаете, что будет котироваться выше — проверенный временем дизель или бензиновый турбомотор небольшого объема? Есть основания полагать, что дизель легче найдет своего покупателя на вторичном рынке. Наконец, дорожный налог на 109 дизельных сил меньше, чем на 150 бензиновых. Мелочь, а приятно — это уже в-шестых получается. Кстати, если заглянуть в прайс-лист, то можно обнаружить, что версий 1.5 dCi еще и на 30 000 рублей дешевле, чем TCe 150. Пусть это будет седьмым аргументом в пользу дизеля.
Так, а что еще мы увидим в прайсе? Базовый Duster с мотором 1.6 (114 л. с.) и передним приводом — это скорее флитовая версия: частник себе такую не купит. Да и бедновата самая доступная комплектация Access. Следующий уровень оснащения Life при прочих равных на 110 тысяч дороже, но богаче на кондиционер, аудиосистему и рейлинги, а руль у такой машины регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. И здесь уже можно выбрать силовой агрегат: к базовому «атмосфернику» добавляется пара бензиновых моторов — 1.6 (117 сил) и 2.0 (143), — а также дизель 1.5 (109 сил).
Меж тем больше половины покупателей машины, как считают в Renault, будут голосовать рублем за более насыщенную комплектацию Drive (от 1 255 000 рублей) — по крайней мере, в прошлом поколении модели на такие версии приходилось 60% продаж. За 80 000 рублей вы получите более качественную обивку сидений, при этом водительское имеет регулировку поясничного подпора, а руль обшит кожей. Также добавятся обогревы передних кресел, форсунок омывателя и лобового стекла плюс противотуманки, задние электростеклоподъемники, круиз-контроль и литые диски. Выходит, что полноприводный Duster в оптимальном оснащении с мотором 2.0 обойдется в 1 315 000 рублей.
Давайте бегло пробежимся по моторам. Даже с базовым двигателем «ручной» Duster едет вполне неплохо, так что мотивацию тех, кто выбирает такую модификацию и экономит 60 тысяч по сравнению с двухлитровой машиной, понять несложно. Доплата за дизель еще существеннее: 80 000 рублей. Наконец, самым дорогим оказывается турбомотор 1.3 (150 сил), переплата за который относительно 117-сильного «атмосферника» составляет существенные 110 тысяч. А ежели нужен двухпедальный кроссовер, извольте доплатить еще 60 000 ₽
Несколько особняком в программе продаж стоят машины в исполнении Edition One — как у нас на тесте. Диапазон цен — от 1 295 000 до 1 465 000 рублей. Наш Duster 1.5 dCi, дополненный пакетом «Мультимедиа», обогревом задних дивана в комплекте с парой USB-разъемов на втором ряду и окрашенный металлолом, на момент дебюта стоил 1 407 000 рублей. Сейчас же такая машина обойдется в 1 432 000. Любопытно, что в конфигураторе Edition One отсутствует в принципе. Да и в продаже их скоро не будет: производство «лимитки» должно было закончиться в мае. Но все позиции из того, чем так приятен Edition One, можно будет заказать отдельно в виде опций, либо аксессуаров.
Что же выбрать в итоге?
Бензиновый турбомотор ТСе — для тех, кто хочет получить максимум нового Дастера и готов переплатить за своё решение. Дизель адресован рачительным экономистам: он немного уступает по характеристикам топ-версии, но и стоит дешевле, а в перспективе — при значительных пробегах — сулит еще большую выгоду. А если если есть необходимость сэкономить здесь и сейчас, то стоит обратить внимание на бензиновый двигатель 1.6 — это дёшево и сердито. Наконец, двухлитровый атмосферник из прошлого покажется привлекательным тем консерваторам, кому базовый мотор кажется недостаточно мощным, а современные турботехнологии пугают.