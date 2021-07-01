Названы сроки появления в России кроссовера Kia Sportage пятого поколения

Kia Sportage четвертого поколения пользуется в нашей стране стабильно высоким спросом. И чтобы в этом убедиться, даже не нужно изучать статистику продаж — достаточно посмотреть вокруг и увидеть, что на дорогах «Спортэйджей» действительно много. Но время идет, мир меняется, конкуренты выкатывают новые, более современные и «умные» машины. А потому, чтобы удержать внимание потребителя, и корейцам пора бы уже предложить что-то свежее.

Ждать осталось недолго — Kia Sportage пятого поколения частично уже представлен. Теперь мы знаем наверняка, как кроссовер будет выглядеть: незаурядно, стильно, интересно. Что же до технических подробностей, то они остаются загадкой. Если «Спортэйдж» построен на той же базе, что и новый Hyundai Tucson, вероятно, ему достанутся и те же силовые агрегаты: бензиновые и дизельный моторы семейства Smartstream.

Нет сомнений в том, что Kia Sportage сможет похвастать и широким списком оснащения, включающим массу «безопасных» и полезных опций. Наверняка в него войдут новомодные системы полуавтономного комплекса вождения, знакомые нам, например, по кроссоверу Seltos.

Но пока это лишь предположения — как оно будет на самом деле, и чем порадует россиян «пятый» Sportage, мы узнаем только ближе к старту продаж, назначенному на начало 2022 года.