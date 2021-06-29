Да, вот она новая ценовая реальность: за среднеразмерный китайский кроссовер нынче просят от 2 119 900 ₽. Дороговато будет! Но вместо оправданий российский офис Geely просто показывает наполнение фактически единственной комплектации Flagship: шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, подогрев всех сидений плюс виртуальные приборы.
Кроме того, из современных «фишек» новичку российского рынка предложены продвинутая медиасистема, бесключевой доступ, контурная подсветка салона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, сервопривод пятой двери и полностью светодиодная оптика. Желающие получить «полный фарш» могут доплатить 65 000 «целковых» за огромную «панораму» в крыше.
Но готовы ли россияне взять «китайца» по цене Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan? На самом деле, у Atlas Pro есть дерзкий козырь — это мягкогибридная силовая установка. Здесь под капотом стоит 3-цилиндровый турбомотор отдачей 177 сил, к которому через ременный привод прилажен 48-вольтовый стартер-генератор. Притом последний выдает солидные 13 л. с. мощности и 50 Нм момента.
Электрический моторчик помогает бензиновому на старте, плюс выполняет функции «расширенной» системы старт-стоп. Это значит, что ДВС может глушиться на довольно высоких скоростях (от 30 до 130 км/ч), что позволяет двигаться накатом, а после нажатия на любую из двух педалей запускается быстро и плавно, моментально адаптируясь под текущую скорость движения.
Самое главное, что все эти теоретические выкладки оказались чистой правдой на практике. Если обычный «старт-стоп» — пожалуй, самая неприятная из возможных опций, то еt мягкогибридное исполнение — совсем другое дело. Ты даже не замечаешь, когда основной мотор заглох или завtлся! И это, на секундочку, при трехцилиндрвовой схеме, которая считается самой неуравновешенной.
В итоге, при массе около 1,8 тонны Atlas Pro должен поразить крайне скромным аппетитом, расходуя в смешанном цикле лишь 6,8 л «девяносто пятого» на каждую сотню километров пробега. Вот только подтвердить эти значения на реальных дорогах нам не удалось: в Челябинской области, где проходил ghtvmthysq тест-драйв, сейчас стоит удушливая жара, поэтому во время остановок, коих было много, машины мы не глушили…
А если бы глушили, то все равно ничего бы не вышло. Местные дорожки настолько хороши и безопасны для шустрых прохватов, что никто не отказал себе в удовольствии немного похулиганить. Да-да, новый Geely — редкий «китаец», обладающий действительно азартным шасси! И тому есть простая разгадка: подвеску делали инженеры именитой фирмы Lotus.
Кстати, правильнее сказать именно «делали», а не «переделывали». Ведь под замену во время модернизации «Атласа» пошли пружины, амортизаторы, сайлент-блоки и стабилизаторы. Также китайцы по наставлению британцев скроили принципиально иной — более легкий, но более жесткий — задний подрамник. И получилось просто отменно: кроссовер не едет, а буквально пишет повороты.
Баланс между жtсткостью и плавностью тоже вышел оптимальным. Но если вы ценитель «пуховых перин», лучше выбрать прежнюю версию модели — у нее ходовая имеет более «региональный» характер, то есть заметно спокойнее переваривает неровности разных калибров. Хотя пробоев Pro не допускает, а по добротному асфальту «шпарит» благороднее предшественника.
По разгону — паритет. Если со 184-сильным турбомотором 1.8 «обычный» Atlas ускорялся до «сотни» за 9,5 секунды, то новому на выполнение этого упражнения нужно 9,9. Притом разгон проходит плавно, даже интеллигентно: даже подкованные технически пассажиры точно не поймут, что здесь работает 7-ступенчатый преселективный «робот», хотя такие трансмиссии обычно принято ругать за дерганый характер.
Сразу скажем, что обе машины будут продавать параллельно друг другу, однако, чтобы не создавать конкуренцию новичку, дореформенный вариант лишится того самого движка 1.8 л. Правда, по секрету сообщим нашим читателям, что через несколько месяцев он возникнет под капотом Pro-версии… И это будет интересное предложение: более простое, доступное, но не менее шустрое.
Главное, чтобы никакие упрощения не коснулись салона. Ведь обещание сделать «почти Tugella», известную своим классным интерьером, китайцы сдержали. Приятный дизайн, качественные материалы, выверенная эргономика и прочие приятности, вроде 12,3-дюймового тачскрина медиасистемы и атмосферной подсветки выводят Atlas Pro на совершенно иной уровень восприятия.
Внешность тоже сделалась более солидной и, если хотите, премиальной — внимательный взгляд непременно заметит, что все кузовные панели полностью новые. Более того, в Geely не пожалели денег, чтобы перекроить пятую дверь, и теперь погрузочная высота стала ниже, а форма проема — оптимальнее. И, конечно, нельзя не заметить переход всей оптики на светодиоды.
Поэтому ответ на вопрос «кому нужен китаец за 2,2 миллиона» будет простым: тому, кто хочет получить современную начинку, богатейшую комплектацию и бодрое шасси за минимально возможную сумму денег. И совсем не Geely виновата, что эта сумма — стоимость «однушки» не слишком далеко от Москвы. У конкурентов подобный набор будет и вовсе стоить за 2 500 000 рублей — вот она новая ценовая реальность.