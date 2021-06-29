Кому нужен «китаец» за 2,2 миллиона: первый тест-драйв Geely Atlas Pro

Но готовы ли россияне взять «китайца» по цене Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan? На самом деле, у Atlas Pro есть дерзкий козырь — это мягкогибридная силовая установка. Здесь под капотом стоит 3-цилиндровый турбомотор отдачей 177 сил, к которому через ременный привод прилажен 48-вольтовый стартер-генератор. Притом последний выдает солидные 13 л. с. мощности и 50 Нм момента.

Электрический моторчик помогает бензиновому на старте, плюс выполняет функции «расширенной» системы старт-стоп. Это значит, что ДВС может глушиться на довольно высоких скоростях (от 30 до 130 км/ч), что позволяет двигаться накатом, а после нажатия на любую из двух педалей запускается быстро и плавно, моментально адаптируясь под текущую скорость движения.

Самое главное, что все эти теоретические выкладки оказались чистой правдой на практике. Если обычный «старт-стоп» — пожалуй, самая неприятная из возможных опций, то еt мягкогибридное исполнение — совсем другое дело. Ты даже не замечаешь, когда основной мотор заглох или завtлся! И это, на секундочку, при трехцилиндрвовой схеме, которая считается самой неуравновешенной.