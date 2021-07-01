Названа дата старта российских продаж нового Subaru Outback

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Subaru, пожалуй одна из самых эксцентричных, с точки зрения российского потребителя, японских марок, пообещала выпустить на отечественный рынок новое поколение своей культовой, по мнению своих фанатов, модели — полноприводного универсала Outback. Портал «АвтоВзгляд» сообщает дату старта продаж.
Максим Строкер

Российское представительство Subaru Motor назвало дату старта продаж, цитируем, «абсолютно нового кроссовера Subaru Outback» на рынках России и Беларуссии.

Утверждается, что модель построена на платформе нового поколения Subaru GlobalPlatform (SGP). По это причине она увеличилась в размерах, а также повысился уровень ее активной и пассивной безопасности.

Под капотом автомобиля окажется бензиновый мотор фирменной для Subaru оппозитной конструкции. Он, вроде как, «нового поколения». В полноприводной трансмиссии вновь применен субаровский «вариатор» Lineartronic. Компания сообщила, что эта КП теперь имеет расширенный диапазон передаточных чисел.

Официальный старт продаж модели в России назначен на 15 июля.

новинки рынка, новая модель, кроссоверы
1 июля 2021
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