Названа дата старта российских продаж нового Subaru Outback

Российское представительство Subaru Motor назвало дату старта продаж, цитируем, «абсолютно нового кроссовера Subaru Outback» на рынках России и Беларуссии.

Утверждается, что модель построена на платформе нового поколения Subaru GlobalPlatform (SGP). По это причине она увеличилась в размерах, а также повысился уровень ее активной и пассивной безопасности.

Под капотом автомобиля окажется бензиновый мотор фирменной для Subaru оппозитной конструкции. Он, вроде как, «нового поколения». В полноприводной трансмиссии вновь применен субаровский «вариатор» Lineartronic. Компания сообщила, что эта КП теперь имеет расширенный диапазон передаточных чисел.

Официальный старт продаж модели в России назначен на 15 июля.