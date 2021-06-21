Какие проблемы преследуют любой турбомотор в жару

Самая главная «беда» турбированных двигателей летом в том, что они начинают плохо «тянуть». Иначе говоря, водитель ощущает, как падает мощность агрегата. В принципе, в жару подобное поведение свойственно вообще любому двигателю внутреннего сгорания, но на турбодвижках этот эффект проявляется более явно.

Дело тут вот в чем. Каждый двигатель внутреннего сгорания потребляет бензин и кислород, содержащийся в воздухе. Чем большее количество кислорода и бензина (в соответствующих пропорциях, конечно же) мы заставляем взаимодействовать в цилиндре мотора за один рабочий цикл, тем большую мощность получаем в результате. Однако чем выше температура, тем меньше плотность воздуха — ведь все физические тела при нагревании расширяются. И газы подвержены этому явлению в максимальной степени.

Соответственно, в одном кубометре при −20ºС будет содержаться 1,4 килограмма воздуха, а летом при +30ºС — всего 1,16 килограмма. То есть, примерно на 20% меньше при одном и том же атмосферном давлении. Датчик массового расхода воздуха мотора этой разницы — что при жаре, что при холоде — не замечает. Блок управления двигателем, «зная» об уменьшении количеств кислорода в цилиндрах из показаний данных датчика температуры и лябда-зонда, пропорционально уменьшает и подачу топлива. В результате мы наблюдаем падение мощности силового агрегата.