Новый Infiniti QX55 вызвал в России ажиотажный спрос

Напомним, что Infiniti QX55 построен на базе родственного QX50. В России он предлагается в одной-единственной модификации с 249-сильным турбомотором с изменяемой степенью сжатия, бесступенчатой трансмиссией и полным приводом. А вот комплектаций предусмотрено четыре: за базовую с весьма богатым набором опций дилеры просят от 4 320 000 рублей, за топовую — от 4 845 000.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже испытал новинку в деле, побывав на премьерном тест-драйве модели. Узнать, чем Infiniti QX55 порадует и огорчит своих владельцев, можно узнать здесь.

Но вернемся к результатам продаж. Всего с апреля 2021 по январь 2022 (в Японии финансовый год начинается со второго квартала) дилеры Infiniti реализовали в России 1733 новых автомобиля, а это +17% к прошлогоднему показателю. Бестселлером пока остается QX50 — в его пользу сделали выбор 728 человек (+6%). А вторую строчку занимает флагманский QX80: эта модель разошлась тиражом в 527 единиц (+1%).