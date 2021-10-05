Почему вариатор — самая неприятная трансмиссия

Многим водителям не нравится странное поведение вариатора, ведь эта трансмиссия склонна к перегреву в определенных условиях. Причем на бездорожье сделать это гораздо труднее, нежели на асфальте. Дело в том, что при длительном движении на высокой скорости риск перегрева многократно возрастает. Ведь в этом случае рабочая жидкость «варика» перегреется, и риск «убить» трансмиссию увеличивается.

Зимой трансмиссию надо греть, и это тоже многим не нравится, а делать подобное необходимо. Если рабочая жидкость холодная, то она не может обеспечить нужное давление в системе и смазку деталей трансмиссии. В результате ремень царапает поверхность конусов, вызывая образование задиров. Это может привести к тому, что в масле окажется большое количество продуктов износа, то есть металлической стружки, которые прикончат дорогой агрегат. А еще, если CVT не прогрелся, растет потребление топлива, так что зимой экономичность автомобиля резко падает.