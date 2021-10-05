Почему вариатор — самая неприятная трансмиссия

Многим водителям не нравится странное поведение вариатора, ведь эта трансмиссия склонна к перегреву в определенных условиях. Причем на бездорожье сделать это гораздо труднее, нежели на асфальте. Дело в том, что при длительном движении на высокой скорости риск перегрева многократно возрастает. Ведь в этом случае рабочая жидкость «варика» перегреется, и риск «убить» трансмиссию увеличивается.
Зимой трансмиссию надо греть, и это тоже многим не нравится, а делать подобное необходимо. Если рабочая жидкость холодная, то она не может обеспечить нужное давление в системе и смазку деталей трансмиссии. В результате ремень царапает поверхность конусов, вызывая образование задиров. Это может привести к тому, что в масле окажется большое количество продуктов износа, то есть металлической стружки, которые прикончат дорогой агрегат. А еще, если CVT не прогрелся, растет потребление топлива, так что зимой экономичность автомобиля резко падает.
Следующий важный факт: отсутствие фиксированных ступеней у трансмиссии затрудняет понять логику ее работы. А еще резкое нажатие на педаль газа не приводит к интенсивному ускорению. Это тоже многим не нравится.
Недоверие вызывает и медленный разгон. Поэтому автопроизводители стараются имитировать работу «автомата». Они так прописывают режимы движения, что шкивы дольше обычного находятся в фиксированных положениях, тем самым достигается имитация переключений передач. Обычно такой режим называют спортивным, при этом в «Драйве» агрегат продолжат жить своей жизнью.
Заунывный звук работы CVT также у многих вызывает неприязнь. Особенно на высоких оборотах, когда вой заполняет весь салон. К сожалению, с этим ничего сделать нельзя, ведь гул издает металлический ремень, который вращает конусы шкивов.