Сотрудников МВД пересадят на необычные китайские кроссоверы Haval

К счастью или сожалению работников упомянутых ведомств, ездить им придется именно на «китайцах». На службу заступят кроссоверы Haval F7 и более модные F7x — их превращением в спецтранспорт займется контора под названием «СТ Нижегородец».

Кстати, в отдельно взятых случаях автомобили оснастят уникальным оборудованием. Скажем, патрульным экипажам ГИБДД достанутся приборы для распознавания документов на предмет их подлинности. Речь идет о паспортах и водительских «правах». А еще машины укомплектуют средствами измерения светопропускной способности автомобильных стекол. В общем, специальные рейды придорожным полицейским теперь устраивать не придется.

Напомним, что кроссоверы Haval F7 и F7х выпускаются на заводе под Тулой. Словом, это единственная иностранная машиностроительная площадка в России, продолжающая работу в условиях усугубившегося кризиса.