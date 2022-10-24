Сотрудников МВД пересадят на необычные китайские кроссоверы Haval

Фото: globallookpress.com
Согласно документу Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), опубликованному в базе Росстандарта, сотрудников Минобороны, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, а также Росгвардии и МВД, включая ГИБДД, посадят на китайские автомобили. А чем Haval хуже Ford, Toyota и уж тем более Mercedes-Benz?
Лика Затворная

К счастью или сожалению работников упомянутых ведомств, ездить им придется именно на «китайцах». На службу заступят кроссоверы Haval F7 и более модные F7x — их превращением в спецтранспорт займется контора под названием «СТ Нижегородец».

Кстати, в отдельно взятых случаях автомобили оснастят уникальным оборудованием. Скажем, патрульным экипажам ГИБДД достанутся приборы для распознавания документов на предмет их подлинности. Речь идет о паспортах и водительских «правах». А еще машины укомплектуют средствами измерения светопропускной способности автомобильных стекол. В общем, специальные рейды придорожным полицейским теперь устраивать не придется.

Напомним, что кроссоверы Haval F7 и F7х выпускаются на заводе под Тулой. Словом, это единственная иностранная машиностроительная площадка в России, продолжающая работу в условиях усугубившегося кризиса.

производители, производство, кроссоверы, китайские авто, ГИБДД
24 октября 2022
73258